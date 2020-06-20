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Гороскоп на 22 июня

Юлия Кирьянова
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Овен

Овну придется основательно задуматься над своими действиями. Если заранее пересмотрите свои планы, то они без задержек претворятся в жизнь. Нелегкое решение в любви принимайте вместе с избранником. Как говорится, сами дел наворотили, теперь расхлебывайте кашу. Оградите себя от покупок, многие из них окажутся спонтанными и некачественными.

Телец

22 июня Телец осознает, что часть лета уже пролетела, а вы даже на природе не отдохнули. Нужно исправлять эту ошибку, созвониться с товарищами и организоваться турпоход. Финансовые поступления ожидаются в конце дня, но рассчитывать на них не следует. Половина средств уйдет на то, что вы уже давно оформили или приобрели в кредит.

Близнецы

Настоящий дискомфорт в душе будут испытывать Близнецы. Но чтобы изменить ситуацию, нужно хотя бы выйти на улицу. Окружающая природа покажется целительным чудом, сами убедитесь. От решения бытовых и финансовых вопросов откажитесь. Позвольте себе плыть по течению, а не барахтаться. Пришло время сказать «гудбай» ненужным вещам.

Рак

Плодотворный день ожидает Рака, но поработать придется наиактивнейшим образом. Несрочные дела можно отложить «на потом», а все новое к себе приблизить. Один из сотрудников будет всячески вам докучать. Спросите в лоб, что ему нужно, может быть, отстанет. Семейным людям предстоит стать строже и ответственнее в отношении детей-подростков.

Лев

Многие дела Льву придется начинать с нуля. И не потому, что они неактуальны или неинтересны. Просто схема их реализации приобрела новые оттенки. Можно совершить нечто такое, что под силы только профессорам наук. Над финансовыми накоплениями не чахните, позвольте себе покупки. Прогулка по магазинам придаст море радости и позитива.

Дева

Гороскоп обещает Деве щедрый на презенты, признания и новых людей денек. Не удивительно, если случится событие, о котором вы давно мечтали. Научитесь признавать свои ошибки раньше, чем они дадут паразитирующие плоды. В личной жизни будет немало фантастического, поэтому будьте внимательнее к словам избранника. В них кроется разгадка.

Весы

Весам лучше подальше держаться от разных зануд, нытиков и прохиндеев. Как назло, вы будете притягивать их, словно магнит. И здесь даже обереги не помогут, следует поработать над своей энергетикой. Хороший день для признаний в любви, посещения храма и благотворительных акций. Один из друзей раскроется с новой и творческой стороны.

Скорпион

Сегодня Скорпион выслушает в свой адрес столько нравоучений, что может запросто закончить университет благородных девиц. Странно, но воспитывать его будут те, кому он сам раздавал мудрые советы. Не жизнь, а научное исследование. Кто-то за спиной плетет интриги, мечтая убрать вас с карьерного пути. Боритесь за свое место под солнцем, не сдавайтесь.

Стрелец

22 июня Стрелец будет верить всему, что ему говорят. Откуда такое ротозейство, вы же другой по натуре? Не стоит терять бдительности, иначе споткнетесь о знакомый булыжник. Неожиданная сторона в любовном романе раскроется вовремя. Вы вернетесь с небес на землю, все хорошенько взвесите. Вечером друзья пригласят на интеллектуальную игру.

Козерог

В глупейшем положении может оказаться Козерог, если примет предложение давнего друга. Вы так увлеклись его рассказом о бешеной прибыли, что решили сразу же раскрыть все секреты своего финансового мира. На практике можно убедиться в верности своих новых проектов. Конфликты возможны с людьми, которые сами их спровоцируют.

Водолей

Отличный день для карьерного роста, поэтому Водолею следует быть внимательнее в работе. Не ворчите на себя, даже если ситуация с финансами будет критической. Не все то, что мы планируем, воплощается в жизнь. Вопрос от любимого человека заставит задуматься, принять решение. Не впутывайте в свою историю близких родственников.

Рыбы

Гороскоп предсказывает Рыбам отличное настроение, которое поможет решить многие проблемы. Главное, искренне улыбайтесь, завязывайте знакомства и не мучайте себя загадками. Деньги есть, а вот их количество почему-то не радует. Откажитесь от крупных покупок, тогда бюджет не пострадает. На дороге не превышайте скорость, будьте осторожнее. 

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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