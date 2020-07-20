Гороскоп на 22 июля

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Овен

Гороскоп рекомендует Овну чаще обращать внимание на приметы и знаки судьбы. 22 июля их будет огромное количество, а зрение у вас отменное. Решительно бросайтесь в бой, если дело коснется карьеры. Задумали свой бизнес открыть? Значит, собирайте необходимые для активного работы документы. Семейным людям нужно воплощать мечты в реальность.

Телец

Телец поймет, что одна голова хорошо, а две еще красиво. Занимаясь творчеством, вы вспомните старое хобби. Именно оно поможет уверенно двинуться вперед, применить амбиции. Категорически нельзя заниматься физическим трудом. Дача без вас не погибнет, грабли и лопату оставьте на местах. С поездкой не спешите, еще не время куда-то ехать.

Близнецы

На настроении Близнецов в этот день будет отражаться все. Даже ненастна погода станет поводом для хандры и депрессии. И какой же пример вы подадите близким людям? Сконцентрируйтесь на том, что наполнит радостью и позитивом. Вечером обязательно сходите на речку, поплавайте и отдохните. Не проходите мимо тех, кому нужна ваша помощь.

Рак

22 июля у Рака случится самый настоящий приступ независимости. Вам так сильно захочется глоток свободы, что ничто не остановит и не переубедит. Увы, со стороны родственников появятся сплошные просьбы. Но если выполните хотя бы одну из их, то вас посвятят в рыцари. Немало огорчений принесет финансовая сфера, откажитесь от покупок.

Лев

Лев выступит в роли рационализатора, что похвально в новой работе. Руководство оценит по заслугам ваше рвение и терпение. Беспристрастно меняйте мнение и желания, если они касаются любимого человека. Этот день многое изменит в отношениях, но ведите себя достойно. Полезны покупки, касающиеся дома, дачи и автомобиля.

Дева

Если у Девы накопилось отгулов, то один из них сегодня можно взять. Лето пролетает, вам хочется отдохнуть на берегу реки и позагорать. Это нормальное желание для того, кто батрачил весь год. Отголоски прошлого дадут плохой результат в личной жизни. Зачем трезвонить новоиспеченному избраннику о том, что ему неприятно слышать? Будьте мудрее.

Весы

Гороскоп рекомендует Весам реже заниматься самокопанием. Если углубитесь в себя, то других проигнорируете. Ну, а такое поведение негативно отразится на отношениях с друзьями и коллегами. Великими Гудвинами почувствуют себя бизнесмены. Подписывая контракты, не болтайте о своих капиталах. Борьба с конкурентами предстоит архи трудная.

Скорпион

Если Скорпион в этот день хотя бы одно дело перенесет «на потом», то это сильно отразится на его бюджете. Учтите, что состояние кошелька всецело зависит от вашего упорства и здравомыслия. Над ушедшей любовью рыдать не стоит. Отпустите ее и обратите взор на симпатичных поклонников. Один из них уже неделю обивает пороги вашего дома.

Стрелец

То, что нас не убивает, делает сильнее! Стрелец обязательно найдет в себе силы, чтобы добиться желаемого. От посиделок с друзьями держитесь подальше. Этот день создан для более серьезных подвигов. Не желательно скрывать чувства, рисковать деньгами и совершать необдуманных шагов. Плыть по течению – ошибочно, боритесь с комплексами.

Козерог

22 июля у Козерога будет такая завышенная самооценка, что даже незнакомые люди будут на него оглядываться. Во взгляде сквозит немой вопрос: «Что я тут делаю?». Но будьте осторожны, с таким гордым видом, в коллективе делать нечего. До отпуска еще далеко, расслабляться не стоит. Слова близких родственников не пропускайте мимо ушей.

Водолей

Успешно сложится день у Водолея, который время зря не теряет. С отвращением посмотрите на свои недостатки, работайте над собой. В любовных отношениях придется слегка снизить планку. Конечно же, держать марку нужно, но не до фанатизма. Прекратите дергать избранника за те ниточки души, которые доставляют ему боль. Больше нежности и доверия.

Рыбы

На сердце у Рыб будет хорошо и спокойно, но рабочие моменты выведут из себя. У начальства столько запросов, что хоть до поздней ночи трудись. Сделайте пару упражнения из йоги, дышите ровно и создайте вокруг себя невидимую броню. Такая тактика поможет избавиться от негативной энергии. Берегите желудок, не пичкайте себя вредными продуктами.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru