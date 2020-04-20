Гороскоп на 22 апреля

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Сидеть сложа руки 22 апреля не стоит. Светила расположены так, что энергия плещет через край и требует активных действий. Найдите такой способ приложения сил, которой в обществе считается достойным. Отношения с окружающими будут напряженными, поэтому лучше заниматься самостоятельными проектами.

Овен.

Вы сделаете много полезного не только для себя, но и для окружающих. Будет возможность помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации, поддержать близких. При этом вы не забудете и о собственных интересах. День подходит для новых начинаний, в особенности – требующих творческого подхода, фантазии, изобретательности. Вероятны небольшие финансовые потери, неудачные покупки. Однако не исключены и денежные поступления, в том числе неожиданные или превышающие ваши ожидания. Вторая половина дня порадует хорошими новостями и интересными предложениями.

Телец.

Полагайтесь на свою интуицию: сегодня она дает точные подсказки, помогающие избежать ошибок и ложных шагов. Возможны интересные знакомства. Вы хорошо разбираетесь в людях, поэтому быстро поймете, кто заслуживает доверия, а от кого лучше держаться подальше. Окружающим чаще обычного требуется ваша помощь, и вы стараетесь не отказывать в ней. Появляются интересные идеи, какие-то необычные планы. Не переоценивайте свои силы: для реализации задуманного вам потребуется помощь. Вероятны приятные поездки.

Близнецы.

Первая половина дня подходит для общения и встреч в неформальной обстановке, возможны приятные сюрпризы и неожиданные подарки. События, происходящие в этот период, могут положить начало большим переменам в жизни. Если вы будете действовать решительно, то найдете ответы на вопросы, в последнее время беспокоившие вас и ваших близких. Вторая половина дня – время отдыха и восстановления сил. Лучше не планировать ничего важного, не заниматься сложными и утомительными делами. Не исключено обострение хронических заболеваний.

Рак.

День новых идей и оригинальных решений. Вы не боитесь трудностей и мыслите очень нестандартно, поэтому добиваетесь нужных результатов быстрее, чем представители других знаков. Недоброжелатели будут обезоружены, соперники и конкуренты останутся позади. Многое будет даваться легче, чем обычно. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Важно избежать конфликтов и споров, сохранить взаимное доверие и уважение. Не исключены романтические увлечения. К сожалению, вам может понравиться человек, совсем не заслуживающий внимания.

Лев.

Вы настойчивы и усердны, поэтому можете добиться отличных результатов в любом деле, за которое возьметесь. Можно решать финансовые вопросы; во всем, что касается денег, вам будет сопутствовать удача. День подходит для новых начинаний. Не исключено, что вам предложат заняться каким-то интересным и многообещающим проектом. Вы легко завоевываете симпатии, но переоцениваете людей, с которыми имеете дело. Позже вы можете разочароваться в тех, кто вам сегодня понравился. Осторожнее с покупками: вы приобретаете не совсем то, что нужно.

Дева.

Удачный день для общения, обсуждения важных вопросов, встреч с людьми, которые могут оказаться полезными. Можно полагаться на интуицию: она подскажет, с кем можно иметь дело, поможет отличить правду от лжи. Не исключено, что вы раскроете чужие секреты, выведете на чистую воду человека, который долго скрывал свои истинные намерения. Не разочаруют мелкие спонтанные покупки, а вот запланированные крупные приобретения лучше отложить – очень велика вероятность, что они не оправдают ваших ожиданий.

Весы.

Это не лучший день для начала каких-то масштабных и долгосрочных проектов; лучше сосредоточиться на делах, обещающих скорый результат. Есть опасность связать себя невыполнимыми обязательствами или отношениями, которые принесут больше проблем, чем радости. Не спешите давать обещания, старайтесь сохранить свободу действий. Отношения с близкими складываются непросто, возможны провокации со стороны родственников, попытки повлиять на вас, отказаться от каких-то планов. Защищайте свои интересы, и окружающие будут с ними считаться.

Скорпион.

Подходящий день для важных дел, решения серьезных вопросов. Можно строить долгосрочные планы и начинать реализацию смелых замыслов. Двигайтесь к цели мелкими шагами, не проявляя ни излишнего рвения, ни чрезмерной настойчивости. Гибкость и дипломатия оказываются значительно эффективнее ультиматумов и споров. Скорпионам-родителям нужно обратить внимание на свои отношения с детьми, прислушаться к их мнению, иначе конфликтов едва ли удастся избежать. Возможно разочарование в любимом человеке или ссора из-за пустяка.

Стрелец.

Не бойтесь экспериментировать, нарушать привычный ход событий. Какие бы цели вы ни ставили перед собой, добиться их старыми, проверенными методами окажется нелегко, придется придумать что-то совершенно новое. Важной становится также способность не просто прислушаться к мнению другого человека, но и поставить себя на его место – только благодаря ей удастся избежать конфликтов и ссор. Не стоит покупать вещи, которыми вы рассчитываете пользоваться долго: они не оправдают ваших надежд. Для переезда и решения вопросов, связанных с недвижимостью, это не самый подходящий день.

Козерог.

День связан с возвращением к прошлому: придется исправлять давние ошибки, восстанавливать старые связи. Возможны неожиданные встречи с людьми, с которыми вы когда-то были близки. Не все воспоминания будут приятными. Некоторые Козероги засомневаются в том, что выбрали правильный путь, пожалеют, что поступили так, а не иначе. Возможны разногласия в семье. Отношения с теми, кто вам особенно дорог, становятся напряженными, найти компромисс нелегко. Общение с друзьями радует; они и подбодрят вас, и дадут хорошие советы.

Водолей.

Этот день может начаться непросто, но принесет немало приятных событий. Для того, чтобы добиться больших успехов, придется потрудиться, но можно сохранить силы и довольствоваться скромными достижениями. Вероятны интересные предложения и хорошие новости. Общение с друзьями неизменно радует, даже короткая встреча подарит много позитивных эмоций. Возможны романтические сюрпризы, неожиданные подарки и знаки внимания, которые заставят ваше сердце биться чаще. Вы не упустите возможности порадовать любимого человека, и он будет за это очень благодарен.

Рыбы.

Если вы займетесь чем-то важным и сложным, то наверняка добьетесь успеха. А вот рутинные дела сегодня кажутся особенно скучными и утомительными, поэтому отнимают гораздо больше усилий, чем обычно. Портятся отношения с союзниками и людьми, которые раньше охотно приходили вам на помощь; зато есть шанс поладить с тем, кого вы считали врагом или соперником. Не исключено начало романтической истории, которая будет очень яркой и захватывающей. Она едва ли продлится долго, но оставит воспоминания, к которым вы будете возвращаться вновь и вновь.

Гороскоп предоставлен horo.uaset.com