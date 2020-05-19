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Гороскоп на 21 мая

Юлия Кирьянова
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Овен

21 мая у Овна в голове будет крутиться только одно слово «должен». Подумайте, не много ли, вы на себя берете? Пусть другие тоже научатся решать свои проблемы. Встряхнитесь, взбодритесь и займитесь личной жизнью. Здесь сплошные проблемы, а ведь вы уже не юнец и молодец. Яркие перемены возможны в сфере финансов. Возможен крупный выигрыш.

Телец

Карьерный рост Тельца мало интересует, главное, стабильный заработок. Но сегодня вы начнете мыслить иначе, что приведет к высоким победам. Оказывается работа, которую вы выполняете, по заслугам оценена высшим руководством. Вашу кандидатуру рассматривают в верхах. Не исключена новая и перспективная должность.

Близнецы

Близнецы будут всем своим видом демонстрировать негодование и равнодушие. Настроение пасмурное, вот вы и выделываетесь в коллективе. Учтите, что это может отразиться на производительности труда и премии. Высок риск заболеть простудой, если переохладитесь или будете нервничать. Инфекция мигом чувствует, где есть «слабое» место.

Рак

Гороскоп обещает Раку покорение новых вершин, но своими принципами жертвовать не нужно. Вы – натура целостная, поэтому не сдавайте позиций. Конкуренция в бизнесе будет жесткая, здесь понадобится максимальная выдержка. Кто-то готовит нападение на ваш кошелек, будьте внимательны. Документы подписывайте в полной тишине.

Лев

Лев вернется в прежнее русло, поэтому будет чувствовать себя комфортно. Как говорится, от добра — добра не ищут. Но если на горизонте появятся выгодные предложения, то не стесняйтесь их принять. Все новое приведет к росту, как духовному, так и финансовому. Эффективными окажутся косметические процедуры, очищение кожи и глубокий пилинг.

Дева

Дева в этот день станет героем дня, что придаст уверенности и укрепит авторитет. Вы сами не ожидали, что произведете такой фурор на коллег. Идеи старые, но реализовали вы их по-новому. Хитроумный план предложит кто-то из друзей, но в личной жизни его не применяйте. Тем более, если встретили наконец-то любимого человека. Он не поймет такой авантюры.

Весы

21 мая Весы будут копаться в глубинах своей души. И в таком полусонном состоянии, вы рассчитываете достигнуть целей? Нет уж, выходите из душевного кризиса. Пора менять приоритеты, заниматься саморазвитием и находить единомышленников. С кем-то из близких родственников произойдет ссора, но вести себя нужно культурно и сдержанно.

Скорпион

Скорпиону захочется сломать мировую систему, чтобы все окружающие им гордились. Ну, вы ни с того начали, господин! Сначала нужно заглянуть внутрь себя, а потом заниматься глобальной перестройкой. Найдите пару часов для физических упражнений. На улице царит май, а вы ни разу на природе не отдыхали? Срочно исправляйтесь и организуйте выезд.

Стрелец

Если Стрелец весь день просидит в интернете, то все яркие событий пройдут мимо него. Потом только вопросы будете задавать «что? где? когда?». Постарайтесь все-таки выбраться в общество, даже если безумно лень. Одинокие люди имеют все шансы завязать судьбоносное знакомство. Только диван с собой на прогулку не берите, это уже слишком оригинально.

Козерог

Козерог половину дня будет искать помощников, но в итоге решит выполнить всю домашнюю работу в одиночку. Только время потратили, а ведь могли бы сделать еще больше. Не введитесь на авантюрные предложения, а также не покупайте ничего «заочно». Если вложите деньги, то больше их не увидите. Хаотичное питание приведет к гастриту.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолею побаловать себя и любимого человека подарками. Вы достаточно накопили денег, поэтому можно стать щедрым и благородным. Немало уловок и непредсказуемых ситуаций ожидается в коллективе. И все из-за одного сотрудника, который тащит всех назад. Во время командировки случится то, о чем вам подсказывала интуиция.

Рыбы

Рыбам будет трудно сосредоточиться на работе, ведь все мысли романтическом вечере. Пока начальство не хлопнет по плечу и не разбудит, так и будете витать в облаках. Тем, кто путешествует и отдыхает, один совет – берегите здоровье. Любые эксперименты и риски могут привести к серьезным травмам. Все действия выполняйте с инструктором.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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