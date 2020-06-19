Гороскоп на 21 июня

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Сегодня 21 июня 2020 года, 29, 30-1 лунный день, новая Луна в Раке. Расположение планет в течение этого дня увеличит открытость и прямолинейность в общении. Сейчас будет проще говорить о самых разных вещах. Не исключены конструктивные, но весьма динамичные споры. Этот день также может принести стремление к любовным приключениям, желание разнообразить свою личную жизнь или найти новые, быть может, неожиданные точки соприкосновения со своим партнером. Также это время хорошо подходит для новых знакомств: симпатии могут возникать быстро, спонтанно.

Овен

Похоже, Вы настолько вымотались за последнее время, что все, что Вас сейчас держит на ногах, — это Ваши обязательства перед другими людьми. При этом Ваш список дел продолжает неуклонно расти, особенно учитывая тот факт, что Вы все реже вычеркиваете из него пункты в силу того, что работаете медленно и без особого энтузиазма. Перестаньте хвататься за все сразу, пытаясь как можно быстрее довести все до ума. Только планомерное выполнение своих обязанностей позволит Вам исправить сложившуюся ситуацию. Кроме того, Вы могли бы попробовать договориться с некоторыми людьми о перенесении конечных сроков. К счастью, Ваш ораторский талант сегодня на высоте.

Телец

Старайтесь сохранять спокойствие в первой половине дня. Эмоциональный фон в это время будет напряженным, возможны приступы раздражительности, порой вас выводят из равновесия сущие пустяки. Со временем настроение улучшится, вы почувствуете себя увереннее и спокойнее, появятся новые идеи и планы. Вторая половина дня подходит для новых дел, в том числе сложных. Будет шанс добиться успехов там, где вы прежде терпели неудачи.

Близнецы

Коллеги захотят узнать Вашу точку зрения относительно сложившейся на работе ситуации, однако Вы, похоже, не настроены выставлять все свои мысли на всеобщее обозрение. Скорее всего, все дело в том, что у Вас еще не достаточно аргументов, и Вы боитесь, что не сможете отстоять свою позицию. Оставьте свои сомнения. Иногда полезно отключать голову и следовать зову своего сердца, даже если это увеличивает Вашу уязвимость. Вы вовсе не обязаны знать ответы на все вопросы.

Рак

Вы понемногу начинаете верить в свои силы, но Вас все еще терзают определенные сомнения. Вы понимаете, что Вам предстоит много работы, и очень благодарны сияющему Солнцу, которое вернулось в Ваш знак, усиливая Вашу жизненную энергию. Вы сможете справиться со всеми трудностями, с которыми Вам доведется столкнуться. Главное — не теряйте из виду конечную цель. Всегда проще двигаться вперед, когда знаешь, какая награда ждет в конце пути.

Лев

День складывается хорошо. Лишь в первой его половине возможно несколько неприятных моментов; например, могут возникнуть проблемы в работе. Но вы быстро справитесь с трудностями, а заодно получите ценный опыт и ответы на вопросы, тревожившие вас в последнее время. Вероятен прогресс в делах. Благодаря своей целеустремленности вы добьетесь большего, чем можно было ожидать. Не исключены приятные знакомства, встречи с людьми, с которыми вас прежде связывали близкие отношения.

Дева

Сегодня Вы вряд ли будете до конца осознавать свои конечные цели. Из-за этого Ваше движение вперед будет очень затруднено — такое ощущение, словно Вы пытаетесь найти путь в густом тумане. Впрочем, если Вы отключите свое рациональное мышление и сосредоточитесь на подсказках своего внутреннего голоса, Вам таки удастся найти нужную тропу. Не позволяйте никому сбить Вас с толку.

Весы

Смело знакомьтесь с новыми людьми — возможно, кто-то из них сможет помочь Вам в осуществлении Ваших идей. Возможно, Вам придется работать в команде — в таком случае постарайтесь не тянуть одеяло на себя. Вы должны учиться действовать в интересах всей группы и не идти на поводу у своих желаний. Вероятно, Вам придется чем-то пожертвовать во имя всеобщего блага. Однако, прежде чем на это соглашаться, убедитесь, что действительно согласны на это. Это должно быть Ваше осознанное решение — только в таком случае Вы не станете ни о чем жалеть в будущем.

Скорпион

Сегодня общение с друзьями позволит Вам найти гармонию в себе. Однако не рассчитывайте на то, что они помогут Вам решить все Ваши проблемы. Возможно, они и хотели бы это сделать, но это не в их власти. Вам необходимо взять себя в руки и, собрав в кучу все рекомендации близких, сделать тот решительный шаг, которого от Вас все ждут. Вам больше нельзя оставаться на месте, иначе навсегда увязнете в этом болоте.

Стрелец

Проблем можно избежать, если сохранять хладнокровие и здравый смысл, не поддаваться на провокации. Многие проблемы удастся решить, если вы взглянете на них по-новому. Там, где раньше были заметны только трудности и недостатки, сейчас открываются новые возможности. Не исключены приятные сюрпризы, хорошие новости. Важно не переоценивать свои финансовые возможности. Не рискуйте ни своими, ни чужими деньгами.

Козерог

Если Вы не хотите потерять дорогие сердцу отношения, Вам придется отвлечься на время от всех своих дел. Пусть Вас это не беспокоит. Время и силы, которые Вы сейчас вложите в наведение этих мостов, не пропадут даром, а результаты приложенных усилий окажутся намного ценнее, чем реализация карьерных амбиций. Есть вещи важнее профессионального признания, и кому об этом знать, как не Вам?

Водолей

Вам может показаться, что веселье осталось позади, однако это только начало. Вот только необходимо разобраться с накопившимися делами. Всегда нужно правильно расставлять приоритеты — это залог успеха. Ну, а когда все будет сделано, можете смело возвращаться к отдыху и развлечениям. Поверьте, они будут еще ярче, поскольку Вас не будет тяготить груз незавершенных проектов.

Рыбы

Можно обсуждать любые вопросы: разногласия едва ли возникнут, удастся договориться с единомышленниками о совместных действиях. Порадует общение со старыми знакомыми, возможны интересные поездки. Не исключены и романтические свидания. С приближением вечера эмоциональный фон становится более напряженным. В это время трудно будет избежать переживаний и волнений.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru