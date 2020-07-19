Гороскоп на 21 июля

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Сегодня 21 июля 2020 года, 1-2 лунный день, растущая Луна во Льве. Этот день окажется благоприятным для любых дел, требующих повышенной ответственности и внимательности. Повысится последовательность в делах и поступках, сейчас будет проще действовать по четким инструкциям или заранее составленному плану. Вы сможете легче доводить до конца начатые проекты. Также возрастает возможность объективной оценки происходящих событий. Сейчас вас будет сложнее обмануть или ввести в заблуждение. День благоприятен для дел, где чрезмерные эмоции могут стать помехой. Сегодня вам удастся легко контролировать свои эмоциональные проявления.

Овен

Мысли о событии, которое вскоре должно произойти, отвлекают Вас от работы, поэтому Вам необходимо лучше сосредоточиться. Сейчас не стоит никуда спешить — в деле есть множество деталей, которые требуют пристального внимания. Нельзя упускать из виду какие-либо мелочи и оставлять дела незавершенными в надежде, что кто-нибудь другой доведет их до конца. Выполните все возложенные на Вас обязательства, чтобы получить то, ради чего Вы так напряженно трудились.

Телец

Вы сейчас отлично настроены на самостоятельные действия, поэтому не беспокойтесь, если Вас не зовут присоединиться к общей команде или поработать в паре с коллегой — это даже к лучшему. Вы сможете лучше контролировать свои действия и продвижение вперед. Кроме того, самостоятельность поможет Вам лучше сфокусироваться на деле. Даже если утром Вы будете чувствовать себя немного одиноко, уже к середине дня Вы возьмете себя в руки и будете даже благодарны, что никто не стоит у Вас над душой.

Близнецы

Возможность почувствовать вкус власти сегодня будет больше злом, чем благом. Как только Вы это попробуете, то сразу захотите получить еще больше контроля над происходящим. А это может быть невозможно, пока Вы не надавите на других людей так сильно, что они от Вас отвернутся. Власть не стоит того, чтобы отталкивать от себя окружающих, поэтому если Вы получите отказ или зайдете в тупик, будьте готовы подчиниться. Ваш звездный час еще придет — нужно только немного подождать.

Рак

Сегодня Вам необходимо изучить все факты — просмотреть свои доходы и траты, все тщательно пересчитать, а также продумать расходы на пару месяцев вперед. Подумайте, какие траты или крупные покупки Вам предстоят в ближайшее время. Может появиться желание предпринять смелые шаги по инвестированию своих средств, однако не стоит торопиться. Проанализируйте ситуацию и будьте очень осторожны. Деньги достались Вам нелегким трудом, а сейчас нужно приложить дополнительные усилия, чтобы их сохранить.

Лев

На первую половину дня ничего важного планировать не стоит: в это время добиться успеха едва ли удастся, а вот допустить ошибки будет очень легко. В делах лучше рассчитывать только на собственные силы, даже если окружающие не раз обещали вам помощь. Советы часто оказываются бесполезными, а вот подсказки интуиции заслуживают внимания. Вторая половина дня благоприятна. В это время можно и решать сугубо практические вопросы, и строить планы на будущее, обдумывать тактику и стратегию. На многие события своей жизни вы взглянете по-новому и поймете, как стоит действовать, чтобы достичь цели.

Дева

Поделитесь переполняющей Вас позитивной энергией с окружающими. Шутите, флиртуйте и говорите комплименты. Это поможет Вам не только привлечь к себе внимание влиятельных людей, но и наполнить этот обычный день приключениями и радостью. Дайте волю своему обаянию, и оно принесет невероятные результаты. Особенно это касается человека, с которым у Вас недавно завязались новые отношения.

Весы

Вам может быть трудно донести свои эмоции до собеседников. Однако это совершенно точно не удастся сделать, если Вы будете молчать о них. Неужели Вы считаете, что окружающие умеют читать мысли? И даже если Вы дадите им сотню подсказок, люди могут неверно их истолковать. Единственный способ продвинуться вперед — это высказаться прямо и открыто. Расскажите окружающим о том, что чувствуете. Они готовы это услышать и очень хотят в ответ поделиться своими мыслями.

Скорпион

Сегодня Вы будете иметь дело с людьми, в общении с которыми в первую очередь должна быть задействована логика. Это идеально подходит к Вашему настроению. Это не значит, что люди, которые в первую очередь апеллируют к эмоциям, не вызывают у Вас симпатии. Просто сейчас Вы не настроены маневрировать ради того, чтобы не ранить чьи-то чувства. Однако, если собеседник будет приводить логичные аргументы, подкрепленные фактами, то Вы скорее найдете с ними общий язык.

Стрелец

Кто-то, кого Вы всегда считали очень замкнутым человеком, сегодня докажет, что это мнение ошибочно, когда придумает план сногсшибательной вечеринки. Постарайтесь принять в ней участие. В жизни этого человека сейчас происходят кардинальные перемены, что не может Вас не радовать. Не удивляйтесь, если в какой-то момент Вам признаются, что именно Вы послужили источником вдохновения. Постарайтесь сделать вид, что Вы об этом не подозревали.

Козерог

Возможно, Вас ничуть не беспокоит хаос вокруг, однако Вы будете мыслить намного яснее, если ликвидируете то, что Вас отвлекает. Потратьте немного времени на то, чтобы навести порядок вокруг себя. Вовсе не обязательно устраивать генеральную уборку — просто расчистите побольше пространства. После этого Вы почувствуете большое облегчение.

Водолей

Сегодня перед Вами будут стоять сложные задачи, которые поначалу могут даже напугать. Когда приходится сталкиваться с огромным количеством мелких деталей, появляется желание замкнуться в себе, но это вовсе не признак слабости. Выделите побольше времени на то, чтобы разобраться в ситуации и составить план действий. Очень важно не позволять, чтобы кто-либо Вас подгонял. Спешка приводит к ошибкам, а Вы вовсе не хотите их допускать. После того, как у Вас появится четкий план, Вы сможете быстро и эффективно справиться со всеми делами.

Рыбы

Кто-то из друзей ведет себя так, будто своим приглашением делает Вам огромное одолжение. Вам пытаются внушить, что Вы — нежеланный гость, и это работает. Происходит какая-то нечестная игра, и единственный способ из нее выйти — ответить отказом. Даже если Вы очень хотите принять приглашение, оно того не стоит, если Вы будете чувствовать себя не в своей тарелке. Если друг своими поступками вызывает у Вас негативные чувства, стоит задуматься, нужна ли такая дружба.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru