Гороскоп на 21 апреля

Сегодня 21 апреля 2020 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Овне. В течение первой половины этого дня не рекомендуется начинать новые дела. Это время куда лучше подходит для завершения проектов, анализа своей деятельности и оценки результатов труда. Старайтесь не быть слишком пессимистичными, стремитесь быть честными и объективными по отношению к себе и собственным достижениям. Вторая половина дня пройдет более активно. В это время вы сможете открыто проявлять свои эмоции, высказывать собственные желания. Вторая половина дня неплохо подходит для новых начинаний, особенно тех, которые связаны с вашими мечтами. Несколько активных шагов в этом направлении заметно сократят путь к цели.

Овен (21 Марта — 20 Апреля):

Когда заканчивается нечто хорошее, Вы никогда этому не радуетесь, но в данном конкретном случае испытываете нечто, похожее на облегчение. Обычно Вы прилагаете массу усилий, чтобы поддержать свою репутацию веселой свободолюбивой натуры, которая хоть раз попробует все в этой жизни. Но по какой-то дурацкой причине вчера Вы проснулись в настроении поработать. К счастью, Вы запаслись своим порывом на будущее, поэтому в узком кругу Ваш статус остался неизменным. А теперь у Вас появился отличный предлог, чтобы закатать рукава и быть серьезным.

Телец (21 Апреля — 20 Мая):

Сейчас Ваша личная жизнь — это довольно суматошное место. Если Вы не состоите в отношениях, то Ваши шансы на знакомство с человеком, которого Вы сочтете умным и интересным, сейчас очень высоки. Если же Вы не одиноки, прижмитесь к своей половинке поплотнее и запланируйте некое мероприятие, рассчитанное только на вас двоих. Настало время заново влюбиться друг в друга.

Близнецы (21 Мая — 21 Июня):

Текущее положение звезд свойственно для начала эмоционального разнообразия. Именно это сейчас и происходит в Вашем астрологическом доме семьи, жилья и чувств. Что ж, не стоит и упоминать, как много всего происходит в Вашей жизни, даже если эти события не столь очевидны для сторонних наблюдателей. Однако окажите себе услугу. Возьмите быка за рога и сами сделайте первый шаг. Если сможете самостоятельно во всем разобраться, у Вас будет реальной повод для гордости.

Рак (22 Июня — 22 Июля):

Загадки, ребусы и интриги возглавляют список того, от чего Вы ежедневно получаете наибольшее удовольствие. Поэтому, если кто-то достаточно глуп, чтобы попытаться перехитрить, обмануть или манипулировать Вами хотя бы секунду, давайте просто скажем, что Вы наставите их на путь истинный, не моргнув глазом. Учитывая тот факт, что звезды вооружили Вас острословием, которое бьет не хуже плети, у этого человека просто нет шансов.

Лев (23 Июля — 23 Августа):

Не стоит рассчитывать на легкие успехи: вам придется потрудиться, чтобы достичь нужных результатов. Раздражают хаос и неразбериха в делах, а навести порядок удается не сразу. Будьте настойчивы и не соглашайтесь на компромиссы, и все будет по-вашему. Можно строить долгосрочные планы и не забывать о будущем, но важно помнить и о текущих задачах: никто не справиться с ними лучше вас. Во второй половине дня возможны разногласия с женщинами, не исключены споры из-за денег. Однако вы сможете найти решение, которое устроит всех.

Дева (24 Августа — 23 Сентября):

Так Вы думаете, что вчера были серьезны? И категорически не желаете улыбаться, не говоря уже о том, чтобы что-то спустить на тормозах? Что ж, Вы еще ничего не видели. Это была репетиция. Сейчас Вы полностью готовы встать у руля и удерживать его, особенно если понимаете, что Ваш предшественник совершенно не осознавал, с чем имеет дело, и был не в состоянии принять вызов. Вперед! Берите дело в свои руки. К вечеру Вы достигнете пункта назначения.

Весы (24 Сентября — 23 Октября):

Весь сегодняшний день завязан на тайнах, и это значит, что Вы вновь будете погружены в чьи-то личные дела и будете самозабвенно хранить эти секреты. Учитывая значительную планетарную поддержку, Вы преуспеете, несмотря на все трудности. Но если Вас терзают сомнения, Вы можете сделать только одно: позвонить старшему товарищу, которому всецело доверяете, и облегчить душу. Никто не выиграет от того, что Вы проведете бессонную ночь.

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября):

Все еще возглавляете стаю? Еще бы. Неожиданно Вы решили, что вместо того чтобы быть последователем, Вам больше подходит роль лидера. Что ж, тем лучше для Вас. Благодарная аудитория не будет возражать против этого, не говоря уже о людях под Вашим началом, которые изумлены и потрясены Вашими лидерскими навыками. Видите? Ненавязчивость Вашей манеры руководства не делает его менее эффективным.

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря):

Обычно Вы не обращаетесь за помощью, хотя даже если бы и практиковали обратное, вряд ли сочли бы возможным ее принять. Просто пристегните ремни и примите ее! И пропустите собственный монолог, объясняющий, почему Вам не удалось справиться самостоятельно. Вам необходимо пересечь этот мост и смириться с фактом, что хотя Вы — воплощение талантов и ответственности, Вы все же не всесильны. Время от времени лучшее лекарство — это добрая доза чужого великодушия. Посмотрите на это как на вершину смирения. Возможно, настал Ваш черед.

Козерог (22 Декабря — 20 Января):

Избавьтесь от всех этих «что если», которым Вы позволяли себя отвлекать от того, что действительно хотите сделать. Звезды гарантируют, что Вы будете достаточно благоразумны, чтобы идти только на тщательно взвешенный риск. Поэтому, посетит ли Вас неожиданное желание прыгнуть с парашютом, захотите ли Вы сообщить любимому человеку, который сейчас вдалеке от Вас, что Вы скучаете и ждете его скорейшего возвращения, или возникнет любая другая сомнительная идея — если чувствуете, что это правильно, так и поступайте. Невозможно выиграть, не вступая в игру.

Водолей (21 Января — 20 Февраля):

Вы известны своей способностью первыми испытывать на себе нечто новое. При этом Вы создаете видимость простоты происходящего и можете кого угодно уговорить присоединиться к Вам. Поэтому не удивляйтесь, что Ваши друзья забеспокоятся, когда Вы ответите отказом на некое привлекательное предложение, перед которым обычно не устояли бы. Впрочем, нет повода для волнений. Это мимолетная грусть. Просто звезды прилагают максимум усилий, чтобы уберечь Вас от неприятностей — по крайней мере, на пару дней. После этого Вы вернетесь к своим старым добрым привычкам.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта):

Время от времени каждый из нас получает возможность оказаться в лучах софитов, когда дело касается отношений. Идет ли речь о том, чтобы завязать отношения, разорвать их, или вывести существующую связь на принципиально новый уровень — неважно. Сейчас официально настал Ваш черед, и Вы совершенно точно максимально воспользуетесь полученным шансом. Хорошие новости заключаются в том, что за Вами наблюдают высшие силы, которые в случае необходимости готовы вмешаться и оказать Вам помощь. Ваше благоразумие поможет Вам с честью выйти из любой ситуации, независимо от того, насколько запутанной она окажется. Все, что Вам нужно, — это к нему прислушиваться.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru