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Гороскоп на 20 апреля

Детальный гороскоп на 20 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен:  

Вы вступили в счастливый период — успех может сопровождать все ваши дела. Предстоящая поездка обещает быть не просто интересной, но и выгодной. Будущее деловое сотрудничество чрезвычайно плодотворно. Однако с принятием кардинальных решений следует повременить. 20 апреля 2020 в путешествия и поездки отправляться пока не спешите, лучше отложить их.

Телец:

День символизирует переход в новое духовное состояние, перемены. Тельцам будет трудно выбрать определенную линию поведения, которая бы не допустила негативного развития событий. Решайте сложные вопросы исходя из конкретной ситуации. В любом случае будьте бдительны, «держите руку на пульсе».

Близнецы:

День символизирует обновление, очищение, солнечный свет. Удачны короткие поездки, отдых на природе прибавит сил. Стремитесь к этой новизне, задумайтесь о чем-то новом или по-новому — вы яснее увидите, что происходит, и все станет проще.

Рак:

Тенденции этого дня способствуют первооткрывателям, исследователям, ученым. Ваши соображения, касающиеся производственного процесса, начальство воспримет на ура. 20 апреля 2020 не стесняйтесь показать все, на что вы способны.

Лев:

День символизирует перемены, обновление, начало нового этапа в жизни. Многие Львы будут готовы вносить изменения в свою жизнь. Неплохой момент для начала воплощения многих начинаний и реформ. Если вы ищете спонсора, готового вложить средства в ваши научные разработки или творческие проекты, помните, что велик риск нарваться на мошенника. По гороскопу 20 апреля 2020 не нарушайте закон. Избегайте сомнительных личностей.

Дева:

Возможно, в вашем доме может воцариться непринужденная, теплая атмосфера. Чтобы сохранить тепло отношений, не скупитесь на комплименты друг другу, на знаки внимания, подарки.

Весы:

Ваша активность непременно привлечет внимание начальства и сослуживцев. Наиболее успешны будут те Весы, которые занимают подчиненное положение. Не оставляйте без внимания поступающие предложения, используйте все возможности для того, чтобы научиться чему-нибудь новому.

Скорпион:

Это прекрасное время для тех, кто всегда готов к действию и творчеству. Положение планет не склоняет следовать за толпой. Наилучшим способом приложения сил будет индивидуальная деятельность, а не шоу-бизнес.

Стрелец:

У многих Стрельцов появятся возможности, как для духовного развития, так и для практического применения прошлого опыта. Можете приступать к новым делам. 20 апреля 2020 верьте в себя и свои силы, с упорством воплощайте свою мечту в жизнь, даже если это невыносимо трудно.

Козерог:

Сегодня в любой ситуации Козерогам придется полагаться только на себя, так как помощи будет ждать неоткуда. Продвигаясь вперед, вы должны уметь лавировать, чтобы никого не задеть. Если вы справитесь с этой задачей 20 апреля 2020, то многого достигнете.

Водолей:

В общем и целом сегодня Водолеям может прийти на помощь счастливое стечение обстоятельств. Появится возможность сделать крупную покупку или получить ценный подарок. Пусть у вас будет не так уж много свободного времени, чтобы расслабиться и заняться домашними проблемами, но вы всегда держите их в подсознании, умудряясь по дороге с работы приобрести все необходимое для домочадцев.

Рыбы:

Гармония планет сделает первый день пасхальной недели исключительно благоприятным для встреч и общения с родственниками и друзьями, которых можно позвать в гости и порадовать изысканными блюдами и напитками. Воспитывайте в себе терпимость к недостаткам людей. По гороскопу 20 апреля 2020 ваша задача — совершенствовать связи между людьми. Вы будете счастливы только в обстановке духовной близости и благожелательности

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru

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