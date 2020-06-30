Гороскоп на 2 июля

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Овен

2 июля Овен почувствует в себе спортивные нераскрытые резервы. Это хороший признак, чтобы укрепить здоровье и наконец-то начать пробежки. Утро будет бодрым не только по этой причине. Неожиданный звонок от друга приподнимет настроение. Вы узнаете известие, которое повлияет на карьерный рост. В финансах не жадничайте, позвольте приобретения.

Телец

День у Тельца ожидается сложный, но половину барьеров поставите вы сами. Даже в отношениях с людьми начнете вести себя чересчур напористо и некультурно. Если всецело погрузиться в вопросы быта и денег, то появятся идеи. От командировки не воротите носа, она окажется знаменательной во многих смыслах. Хорошо поплавать в водоеме.

Близнецы

Лето идет полным ходом, а Близнецы еще ни разу не ходили на пляж. Не уважаете вы себя, что можно добавить. Организуйте вылазку до полудня, чтобы потом от души поработать. Творческим людям повезет в сотрудничестве, поездке и финансах. Вы даже поверите в чудо, ведь столько приятного. Если простудились, то обязательно обратитесь к врачу.

Рак

Гороскоп рекомендует Раку погрузиться не в активную работу, а в личную жизнь. Конечно же, не с головой, иначе забудете про прямые обязанности. Но пригласить избранника в кафе или на природу – это святое. Про три важные вещи не забывайте даже в процессе романтики. Это честность, заботу и экономию. Не желательно рисковать здоровьем, закаляйтесь.

Лев

Финансово благополучный день ожидает Льва, разрешайтесь на небольшой шопинг. Есть шанс купить то, что предлагается со скидкой. Даже если товар слегка устарел, он пригодится в быту. Не злите своими откровениями друзей и родственников. Будьте корректны и вежливы, избавляйтесь от раздражительности. С командировкой все сложится великолепно.

Дева

Удачные и выгодные контракты ожидают Деву. Вам придется перевоплотиться в опытного экономиста, чтобы без проблем вложить деньги в проект. Обстоятельства в семейной сфере будут полностью зависеть от вас. Точнее от того, что предложите в разгар бытового спора. От крупных мероприятий, связанных с творчеством, не отказывайтесь.

Весы

2 июля Весы с утра получат порцию интересных новостей. Половина из них повлияет на настроение, оно резко улучшится. Другая часть известий будет связана с судьбой человека, которого вы непроизвольно к себе прикрепили. Чувства не скроешь, не пытайтесь лгать самим себе. Разбитыми почувствуют себя те, кто приедет из дальней командировки.

Скорпион

Хорошо провести этот день на природе, даже если погода не слишком солнечная. Отдых Скорпиону крайне необходим, особенно, активный и с друзьями. Эмоции захлестнут влюбленных личностей, предстоит организовать нечто оригинальное. Удивляйте избранника, он примет ваши сюрпризы. От физических нагрузок не отказывайтесь, они пойдут на пользу.

Стрелец

Гороскоп предсказывает Стрельцу неоднозначное решение материального вопроса. Казалось, что проблемы изменят ситуацию в худшую сторону, но все случится иначе. Помощь поступит от друга, с которым вы когда-то занимались бизнесом. Путешествия может быть утомительным, если выберете неверный маршрут. Купите билеты на самолет.

Козерог

Любая форма переписки озарит Козерога и поможет открыть новые пути саморазвития. Не нужно ограничиваться только звонками и визуальным общением. Экономическая ситуация в жизни сложится крайне сложно. Не ведите себя, как несмышленое дитя, держитесь за каждый рубль. Осадок после разговора с избранником будет преследовать до вечера.

Водолей

Утро у Водолея окажется богатым на разговоры и советы. Правда, поступать они будут не только от близких людей. Ожидается масса новых встреч и знакомств, экономьте энергию. Решительно и бодро возьмутся за работу творческие личности. Все сомнения по поводу реализации проектов развеются, как дым. Хорошо очищать организм и поплавать.

Рыбы

2 июля Рыбам не мешает выстроить свои мысли в ряд, чтобы не наступить на грабли. Если будет порядок, то успех гарантирован. Ценный совет в финансовой сфере подбросит коллега, а вот от разговоров с шефом уходите. Домашние дела не откладывайте, купите все нужное для ремонта. Не исключена головная боль после отдыха на пляже.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru