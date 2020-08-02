Гороскоп на 2 августа

-

Овен

Овну предстоит роль всезнайки, к которому все вокруг будут обращаться за советами. С одной стороны, это приятно и льстит, с другой – достали и отвлекают от работы. В личной жизни раздувать важно щеки не следует. Это лишь отпугнет от вас нового избранника. В финансах будьте экономнее, не тратьте все накопления. Есть шанс их удачно вложить.

Телец

Гороскоп советует Тельцу обеспечить себе надежный тыл в рабочей сфере. Если завоюете хорошую репутацию, то это поможет реализовать новые проекты. В плане здоровья не мешает пройти полное обследование. Хронические заболевания дадут о себе знать в полный рост. Не увеличивайте нагрузки в спортзале, лучше отдохните на природе.

Близнецы

Про полноценное питание и умственные задания нужно думать Близнецам. Ни в коем случае не занимайтесь делами, которые подорвут здоровье. Физические нагрузки усугубят состояние, особенно, пробежки и поднятие тяжестей. Любовные отношения перешли в стадию, когда ссор больше, чем нежных поцелуев. Не мешает на время расстаться с избранником.

Рак

Трудный день для Рака, который в любовной сфере строит воздушные замки. Станьте мудрее и успокойтесь внутренне, чтобы преодолеть все преграды в отношениях. В ежедневный моцион обязательно включите продукты, которые снижают вес. Задумайтесь о карьерном росте, иначе ваши идеи реализуют коллеги. Хорошо сложится поездка по рабочим делам.

Лев

Отличный день для Льва, который нацелился на решение финансовых проблем. С кредитами расплатитесь до обеда, а вечером не вздумайте вновь влезть в долги. Награда за прошлые труды будет высокой, вы даже подумаете, что деньги перевели ошибочно. На самом деле, все это заслуженно. Принимайтесь за бытовые дела, занимайтесь домом и детьми.

Дева

2 августа Дева внезапно решит, что давно топчется на одном месте. Все надоело и наскучило, пора иначе расставить приоритеты. Не ленитесь, если подбросят новую работу. Сначала она покажется сложной, но затем втянетесь и даже получите максимум удовольствия. Воспоминания о прошлом будут угнетать, и мешать созданию новых отношений.

Весы

В этот день Весы будут усердно искать выход из сложной ситуации в работе. Но без звонка другу или нововведений ничего не произойдет. Проявите инициативу, проанализируйте ход событий и станьте самоувереннее. Одиноким людям повезет в любви, если они вырвутся на природу и отдохнут в кругу друзей. В магазин ходите со списком покупок.

Скорпион

Если Скорпион уже отчаялся встретить на своем творческом пути Музу, то сегодня все изменится к лучшему. Вы начнете создавать такие шедевры, что другие позавидуют. Можно лишь посочувствовать вашей чрезмерной занятости, ведь на обеденный перерыв времени не хватает. Будьте готовы к резким переменам в семейной жизни. Увы, ситуация накалилась.

Стрелец

Гороскоп обещает Стрельцу какой-то супер интересный проект, который лучше реализовывать в команде. Можно проявить профессиональные амбиции, сейчас они к месту. Бытовые проблемы удастся решить за несколько минут. Не удивляйтесь, ведь предпосылки к этому уже были. Суровый день в смысле финансов, которые предстоит экономить в два раза больше.

Козерог

Из-за собственной лени и невнимательности Козерог может потерять все, к чему стремился в работе. Не горюйте, а соберитесь духом и мысленно. Благоприятная почва для достижений целей есть, нужно лишь ее рассмотреть. Перед поездкой сделайте акцент на наличии документов, иначе попадете в неприятную историю. Аккуратнее с переводом денег.

Водолей

Водолей проявит деловитость и честолюбие, которое не все оценят по достоинству. В коллективе появится новый сотрудник, симпатия не исключена. Позаботьтесь о внешнем образе, совершите шопинг и посетите косметолога. Решение материальной проблемы не задерживайте, есть шанс получить крупную сумму на руки. В долги не влезайте.

Рыбы

2 августа Рыбам предстоит снять с себя маску загадочности и стать максимально открытой для общения. Новые знакомства, поездки и переговоры – все это на повестке дня. Кто-то из родственников разозлится на вас из-за нерешенных бытовых вопросов. Если вступите в спор, то еще больше запутаете ситуацию. Вечером откажитесь от любовного свидания.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru