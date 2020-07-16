Гороскоп на 18 июля

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Сегодня 18 июля 2020 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Близнецах. В течение этого дня рекомендуется больше времени проводить дома, уделить время семье и родственникам. Проявите заботу о близких людях. Усилится потребность в безопасности, и именно пребывание дома даст вам нужное ощущение комфорта. День неплохо подходит для приготовления домашних блюд, создания заготовок на зиму. К вечеру возрастет напряженность. Старайтесь избегать чрезмерно активных действий и необдуманных поступков. Спонтанность сейчас вряд ли принесет вам успех. Также стоит проявить осторожность при обращении с взрывчатыми веществами, огнем, механическими и электромеханическими приборами.

Овен

Особенно хорошо проходят деловые встречи: вы найдете союзников, сможете заручиться поддержкой влиятельных людей. Появятся новые дела и задачи, работы может быть больше, чем обычно, и вы останетесь довольны плодами своих усилий. Возможны неожиданные предложения, касающиеся работы; вы сможете превратить давнее хобби в источник доходов. Вероятны денежные поступления. Одни Овны получат значительные суммы и смогут сразу правильно ими распорядиться, другим понадобится время, чтобы решить, как поступить. В любом случае напрасные расходы и финансовые потери маловероятны.

Телец

Вы достаточно умны, чтобы понимать, когда что-то действительно хорошее может оказаться правдой. Сегодня Вы увидите, что за чьей-то ложью скрывается истина, но Вы можете оказаться единственным человеком, которому это понятно. Постарайтесь быть помягче, когда будете выводить кого-то на чистую воду. Если Вы будете брать быка за рога и сразу вываливать на людей весь массив информации, кроме негативной реакции, Вы больше ничего не получите. Возможно, Вам не стоит даже предпринимать никаких действий. Просто подождите, пока этот человек совершит ошибку и опростоволосится без Вашей помощи.

Близнецы

Вокруг Вас кружится положительная энергия, которая защищает Вас от негатива, излучаемого завистливыми людьми. Благодаря этому Вам не придется беспокоиться о каких-то неожиданных вещах, которые могут возникнуть на Вашем пути. Некий человек, который давно пытается привлечь Ваше внимание, начнет действовать более активно, чем крайне Вас заинтересует. Постарайтесь выделить на общение с ним немного времени, чтобы показать, что он все же Вам небезразличен.

Рак

Вы знаете, что хотите сделать, так что абстрагируйтесь от всех отвлекающих факторов и просто сосредоточьтесь на цели. Возможно, в связи с этим Вы услышите какие-то нелестные комментарии окружающих людей в свою сторону, но это не имеет абсолютно никакого значения. Существует хороший шанс, что эти негативные тенденции просто происходят от чужой неуверенности в себе и нервозности, а это значит, что у Вас все получается.

Лев

Действовать, и принимать решения нужно быстро, терять время зря нельзя. Пригодится опыт, полученный раньше, при этом старых ошибок вы не повторите. Середина дня подходит для деловых переговоров, обсуждения важных вопросов, заключения сделок. Вечер – подходящее время для общения с людьми, с которыми раньше не удавалось найти общий язык: вы сумеете поладить и даже договориться о каких-то совместных действиях. Семейные разногласия остаются в прошлом, вы отлично ладите с близкими.

Дева

Вы будете чувствовать сильную потребность к самовыражению, но это стремление может возникнуть весьма неожиданно и не в самый подходящий момент. Но если Вы хотите что-то показать миру, значит Вы должны это сделать. Однако будьте готовы к тому, что окружающие отреагируют на Ваши действия не так, как Вам бы того хотелось. Сколько людей, столько и мнений, а это значит, что Вам придется отстаивать свою позицию.

Весы

Вам следует прикладывать максимум усилий, если Вы хотите добиться внимания какого-то интересного Вам человека. Более решительные действия могут оказаться необходимыми, чтобы произвести нужное впечатление на эту личность. Поэтому постарайтесь сделать все возможное, чтобы добиться желаемого результата. Сейчас не время для тонких намеков и тому подобной не особо результативной чепухи. Берите быка за рога!

Скорпион

Когда кто-то пытается с Вашей помощью получить повышение, это сложно воспринимать философски, даже если Вам при этом говорят сладкие речи. Вас не проведешь, и Ваш боевой настрой не позволит кому бы то ни было ездить у Вас на шее. На самом деле Вы делаете все правильно, если не даете никому пинать Ваши чувства, которые дают Вам ощущение полноценной жизни. Сегодня Ваша самооценка будет тверже камня.

Стрелец

Некий новый друг начинает играть в Вашей жизни все более важную роль, и это хорошо. Влияние, которое оказывает этот человек, Вам просто необходимо, и наверняка пойдет Вам на пользу. В нем есть нечто, что Вы также должны внести в свою жизнь. Постарайтесь вывести отношения с этим человеком на новый уровень, ведь сегодняшний день идеально для этого подходит. Вам вообще стоит впускать в свою жизнь как можно больше новых людей. Это сделает ее намного ярче.

Козерог

Многое дается нелегко, и даже привычные дела требуют больше усилий, чем обычно. Будьте внимательны при решении финансовых вопросов: тут любая мелочь может играть важную роль. Старые друзья дают отличные советы, делятся полезной информацией. Отношения с коллегами могут складываться напряженно, но во второй половине дня удастся обо всем договориться. Не желательно в этот день принимать важные решения, чего бы они ни касались. Сейчас вам трудно правильно оценить сложившуюся ситуацию, отделить желаемое от действительного.

Водолей

Между Вами и Вашими друзьями возникнет некая напряженность. Никто не захочет уступать в важном для всех вопросе, в результате чего вы никак не сможете определиться, что же делать. Прежде чем ссориться, вам следует вспомнить о столь прекрасной вещи, как компромисс. У всех вас всегда было с этим все в порядке, так почему бы и сейчас не найти взаимовыгодное решение?

Рыбы

Худшее, что Вы можете сделать, это заставить себя сделать то, что Вы действительно не хотите делать, или действовать так, как Вам не хочется. Поэтому Вам нужно просто плыть по течению, не думая о том, что случится дальше. Будьте собой, даже если это означает, что Вам придется выпустить наружу свой сварливый характер. Люди, которые поддерживают Вас в минуту радости, поддержат и в трудный час.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru