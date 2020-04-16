Мы подготовили для вас актуальный гороскоп на 18 апреля 2020 года, постарайтесь читать его с удовольствием и улыбкой и тогда 18 апреля 2020 года для вас пройдет намного лучше чем вы того сами хотите.

Овен (21 Марта — 20 Апреля)

Не страшитесь трудностей. Они приводят к удаче. Но разумней максимально обезопасить себя и не лезть в омут с головой, следуя чувственным ощущениям и эмоциям. Если вами недовольны, не выясняйте отношения. Просто избегайте круга таких людей, даже на глазах у них появляйтесь как можно реже.

Телец (21 Апреля — 20 Мая)

Время плотских утех настало! Никаких ограничений! Вкусной еде, приятному времяпровождению на природе, обществу противоположного пола — троекратное ДА! Сегодня сбудутся все ваши желания. Девушки, готовьтесь к увлекательным романтическим приключениям!

Близнецы (21 Мая — 21 Июня)

Благоприятное время для дальних путешествий и командировок. Но и у тех, кто остался дома, все сложится отлично! Сегодняшнее расположение звезд положительно влияет на самочувствие, наполняет созидательной энергией, благоволит к богатству, роскоши, гедонизму. Вечером вам предстоит принять важное решение.

Рак (22 Июня — 22 Июля)

Планируете изменить жизнь — начните прямо сейчас. Случая, более благоприятного для этого, обозримое будущее вам не предоставит. Хорошее время для всяческих сделок, решения сложных вопросов, связанных с финансами и со сменой места жительства. Но в хлопотах не оставьте без внимания детей!

Лев (23 Июля — 23 Августа)

Для чего неплох этот день? Построения карьеры, освоения новой профессии, поиска работы и укрепления позиций на старом месте. Если вы заждались повышения по службе или увеличения зарплаты, самое время пообщаться с начальством. Ваша просьба незамедлительно будет принята во внимание. Вечер хорош для медитации.

Дева (24 Августа — 23 Сентября)

Вы будете ощущать сильное нервное напряжение. И снять его надо как можно быстрее. Но не используйте для этих целей обильные возлияния. Лучше побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким. Хороший день для турпоездок, пеших походов, садово-огородных работ, цветоводства. Мужчины могут отправиться на рыбалку.

Весы (24 Сентября — 23 Октября)

Ясный как 2х2 день для приверженцев точных наук и работающих с числами. Перед ними открываются неплохие перспективы: карьера, успехи в учебе, одобрение начальства. Публичные выступления сегодня пройдут с особым блеском. Но серьезных сделок этот день не приветствует.

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября)

Ожидается упадок сил. Это может плохо сказаться на вашей повседневной деятельности. Поэтому не предпринимайте сегодня серьезных шагов. От вождения автомобиля тоже лучше воздержаться. Покупки могут оказаться неудачными, а ужин – невкусным. Так что, найдите способы максимально облегчить свою жизнь!

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря)

Не всей информации стоит верить. В отношениях с родными используйте тот же принцип: проверяйте. Не исключено, вас пытаются обмануть или использовать в корыстных целях. На работе готовьтесь к нестыковкам. Особенно это касается деловых встреч и сдачи отчетности. Если вам назначили свидание, не возбраняется немного опоздать.

Козерог (22 Декабря — 20 Января)

Вам предстоит блеснуть амбициями. И это здорово: непродолжительный приступ «звездной болезни» поможет в поднятии самооценки и изменении жизни к лучшему. Женщины сегодня будут успешны среди тайных и явных поклонников. Вечером полезно заняться собой, сходить в парикмахерскую / сауну / тренажерный зал.

Водолей (21 Января — 20 Февраля)

День рекомендует сосредоточиться на главном. Мелкие и второстепенные хлопоты подождут. Вечер встречайте во всеоружии, особенно девушки. У одиноких есть шанс встретить свою любовь. Женатые люди пострадают из-за беспочвенной ревности второй половинки.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта)

Вас ждет необычайный энергетический подъем! Захочется объять необъятное, совершить подвиг и разделаться, наконец, с повседневными делами, которые так докучают. Но прежде чем приступить к решительным действиям, хорошенько все обдумайте. Важные решения сегодня лучше принимать с холодной головой.

Гороскоп предоставлен goroskop.ru