-

Детальный гороскоп на 17 мая для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен:

День символизирует пустые знания, информационный шум. Вероятно, Овнов потянет поругаться, похвастаться своими достижениями. Неблагоприятны контакты, накопление информации, торговля. Остановитесь и оцените свое положение. Ограничьте контакты, отдохните в уединении.

Телец:

Сегодня Тельцам не усидеть на месте. Они будут расположены к поездкам. Многим из них придется покинуть дом. Не сидите дома. В дороге, а главное — в дальних городах и странах вы найдете то, что ищете новые знания, новые связи (как деловые, так и творческие) и финансовые новые прекрасные перспективы, а кое-кто — и новую любовь.

Близнецы:

Вы сегодня будете самыми удачливыми, благодаря своим способностям и интересному окружению проживете интересный и полный событиями день. В первой половине дня 17 мая 2020 начните новое дело — в творчестве вас ждет настоящий успех. И не забывайте об активном отдыхе.

Рак:

Во второй половине дня из-за перегрузок на работе может болеть голова, вероятны спазмы сосудов, возможны проблемы с желудком. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Не будьте агрессивны и упрямы, не провоцируйте скандалы и противоправные действия.

Лев:

Львы могут почувствовать, насколько они несвободны если не от общества в целом, то от определенного круга. Обязательства перед семьей помешают многим кардинально изменить свою жизнь в один момент, но и удержат от глупого поступка. Загрузите себя так, чтобы не было ни одной свободной минуты. По гороскопу 17 мая 2020 вы не только разгребете завалы работы, но и обретете новые силы.

Дева:

Вероятно, Девы сегодня будут сосредоточены на проблемах морали, на стремлении найти возвышенные объяснения своим действиям. Старайтесь не погружаться в мир абстракций, в котором угаснет ваша энергия и импульсы к конкретным действиям.

Весы:

Положение планет может спровоцировать ухудшение самочувствия. Многие ощутят неустойчивость эмоциональной сферы, возрастание нервозности и беспокойства, неприятные боли в области сердца. Постарайтесь быть уравновешенными при общении с детьми, не кричите и не угрожайте. Недопустимо настаивать на своих правах там, где можно договориться.

Скорпион:

Сегодня Скорпионы могут решить самые важные жизненные задачи — с кем работать и с кем жить. Многих ждет упоительный период семейного счастья, который можно сравнить только с медовым месяцем. 17 мая 2020 не отменяйте поездку — вам удастся совместить практические интересы с развлечениями и отдыхом.

Стрелец:

Могут улучшиться отношения с родственниками. Отправляйтесь в путешествие все вместе; коллективные поездки должны быть удачными. Воздерживайтесь от споров, поддерживайте своих близких.

Козерог:

Внутренняя эмоциональная неустойчивость и неспособность разобраться в своем душевном состоянии могут спровоцировать злоупотребление алкоголем. Алкоголь нежелателен в любом виде. В вашем случае он только усилит депрессивное состояние. По гороскопу 17 мая 2020 соблюдайте осторожность и при приеме лекарств.

Водолей:

В отношениях со «второй половиной» может появиться приятное разнообразие, супружеские пары найдут идеальную золотую середину в общении, сексе, духовном единении. После двадцатых чисел любовные приключения получат продолжение. Очень важными для вас будут отношения с супругом.

Рыбы:

Возможны размолвки с любимым человеком из-за легкомыслия, потакания любым своим желаниям и подверженности соблазнам. 17 мая 2020 будьте внимательны к окружающим и не давайте повода для слухов и сплетен.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru