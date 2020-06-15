Гороскоп на 17 июня

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Овен

Сегодня Овен будет на многие вещи смотреть, как баран на новые ворота. Именно этим вы покорите сердца многих, такой невинный и углубленный в себя человечек. Но милоту устраивать не нужно, работа не ждет. Обстоятельно поговорите с начальством о вашем профессиональном будущем. Не исключены намеки о карьерном росте и высокой премии.

Телец

17 июня Тельцу придется решать имущественные вопросы. Не исключено, что наследственные дела тоже возымеют верх. Не ведите себя так, будто впервые о чем-то слышите. Если финансовая ситуация складывается не так, как нужно, то срочно разберитесь. Склонность к авантюрным предприятиям снижайте любыми способами. Иначе, вас это погубит.

Близнецы

Близнецы будут рады стучаться в любые двери, лишь бы открыли и выслушали. Жуткая нехватка внимания и понимания, но унижаться и выпрашивать не нужно. Могут обостриться хронические заболевания, если не соблюдать режим питания. Даже если отправляетесь на пляж, возьмите с собой провизию. Вечером услышите о себе много приятных слов.

Рак

Рака подстерегает конфликт интересов, поэтому в коллективе нужно вести себя увереннее. Но только не путайте это с личными амбициями и неприязнью к какому-то сотруднику. Желание вступить в официальный брак появится у влюбленных. Наконец-то вы созрели для такого важного и серьезного шага. В финансовые дела вмешается неадекватная личность.

Лев

Гороскоп обещает Льву недоразумения в семейной жизни. Казалось бы все стоит на твердых и известных рельсах, но ситуация зашла в тупик. Дополнительная защита в виде оберега или талисмана не помешает. Обращайтесь за поддержкой к близким друзьям, но нюансы проблемы в разговоре лучше опустите. Миллионы алых роз получат творческие личности.

Дева

Если Дева будет направлять свою мощную энергию на любимого человека, то он точно сбежит. Оставьте в стороне свое желание лидировать по любому поводу. Повышенный интерес к финансовой сфере может изменить ситуацию. Пусть даже вас назовут меркантильной особой, к лучшему. Главное, избежать серьезных конфликтов.

Весы

Весы будут усердно думать, как бы увеличить имеющийся доход. Но если этот момент так и оставить на уровне мечтаний, ни на что не рассчитывайте. Не исключена разборка на тему недвижимости – продажи или покупки. Близкие родственники ведут себя так, будто им ничего не нужно. С детьми-подростками состоится важный и конструктивный разговор.

Скорпион

17 июня Скорпиону захочется чего-нибудь нового, необычного и выгодного в деньгах. Если на подработку нет времени, то нужно поискать в себе творческие таланты. Возможна презентация, семинар и другие важные для развития мероприятия. Одинокие люди имеют все шансы встретиться с судьбой. Не отказывайтесь от развлечений в компании друзей.

Стрелец

Созидательный день ожидает Стрельца. На работе сплошные перемены, кто-то уволился, а кто-то устроился. Что касается вашей деятельности, то все остается по-прежнему. Полезными окажутся предприятия, направленные на укрепление иммунитета. Если будете больше времени проводить на природе, двигаться и плавать, то болезни отступят.

Козерог

Козерогу следует осмотрительно распоряжаться деньгами. Последнее время вы чересчур неэкономны и непрактичны. Если хочется накопить определенную сумму на отпуск, покупку вещей для дома или бизнес, то соберитесь. Престижное предложение от друга очень заинтересует, но соглашаться на него еще рано. Не мешает пройти полное обследование организма.

Водолей

Гороскоп обещает Водолею благоприятный день для продвижения по карьерной лестнице. Как хорошо, что вы не боитесь высоты, иначе бы голова закружилась. На возникающие проблемы в отношениях с избранником взгляните тоже свысока. Если есть возможность что-то круто изменить, то так и поступайте. Удачно пройдут переговоры на бизнес-темы.

Рыбы

С утра Рыбам придется стабилизировать настроение, а потом собираться на любимую работу. Без позитивной улыбки даже не появляйтесь в коллективе. Неизгладимо впечатление произведет на вас одна очаровательная молодая особа. Теперь дело за вами, если хотите обаять и покорить. Купите букет цветов, позвоните и пригласите ее на свидание.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru