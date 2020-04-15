Детальный гороскоп на 17 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен

Благоприятно начало важных дел, все начатое прекрасно удается. Можно увлечь за собой множество народа. Гороскоп на 17 апреля 2020 года дают психологическую настроенность на стабильность. Вам следует проявить всю свою выдержку, тем более если вы решили что-то радикально изменить в своей жизни. Обопритесь на собственную интуицию, здравый смысл и понимание ситуации.

Телец

Стремления многих Тельцов к самостоятельности скорее всего увенчаются успехом. Однако 17 апреля 2020 не все в их личной жизни будет складываться столь уж безоблачно. Планируя перемены в своей жизни, не забудьте отложить какую-то сумму (какую именно, решать вам) на медицинские расходы.

Близнецы

Сегодня Близнецы способны многим заинтересовать объект своего внимания. Между ними установится прочный контакт. Многие будут восхищаться инициативностью и находчивостью Близнецов. Вам следует воодушевлять близких, давать импульс движению, продвигаться вперед. Те, кто живет сегодняшним днем и почти не задумывается о будущем, сильно рискуют своим благосостоянием в зрелые годы.

Рак

В работе успех могут принести оригинальные, нестандартные методы. Вы можете получить премию или гонорар. Начальство проявит к вам благосклонность. 17 апреля 2020 можно обратиться с просьбой о повышении в должности или о прибавке к оплате труда.

Лев

Сегодня многие Львы будут отличаться особой легкостью и эмоциональностью в общении, дружелюбием и отзывчивостью. Поэтому неудивительно, что люди потянутся к ним. Состоявшиеся знакомства имеют все шансы перерасти в дружбу. Решайте вопросы, требующие привлечения властей и юристов, учителей и милиции.

Дева

Карьера многих представителей этого знака будет скорее всего удачной, и Девы будут неплохо зарабатывать. Как во всем остальном, в денежных вопросах они довольно осторожны. Вкладывайте средства в безопасные и надежные проекты. Вам противопоказано в погоне за высокой прибылью заниматься различными спекуляциями или опасными махинациями.

Весы

Возможны установление длительных деловых и творческих взаимоотношений, возобновление старой дружбы и брак по расчету. По гороскопу 17 апреля 2020 — прекрасный период для деятельности, связанной со сферой социального обеспечения и воспитания. Если вы почувствуете настоящее удовольствие от мелочей, то жизнь наполнится радостью.

Скорпион

Ваша сексуальность, основанная на любопытстве, во второй половине месяца может трансформироваться в глубокое чувство. Чем больше вы раскроете тайн и загадок в душе любимого человека, тем больше их появится перед вашим влюбленным взором и тем дольше продлится ваша увлеченность.

Стрелец

Во второй половине дня возрастут амбиции многих Стрельцов. 17 апреля 2020 в партнерстве вероятны сложности из-за ревности и несбывшихся надежд. Если вы сегодня хотите достичь в чем-то успеха, то не стоит раскрывать свои истинные намерения и поддаваться на провокации.

Козерог

Если вам сегодня удастся влюбиться, то эта любовь оставит в душе неизгладимые впечатления, хотя и вряд ли выдержит испытания будничной рутиной. Не спугните возникшее чувство. Ваша проблема в том, что вы часто говорите то, что думаете, и слов при этом не выбираете, что, естественно, обернется крахом в любовных отношениях.

Водолей

Возможна любовь с первого взгляда, однако эта связь окажется непродолжительной. При этом положении планет Водолеев будут притягивать эксцентричные и остроумные люди, ненавидящие скуку и однообразие. По гороскопу 17 апреля 2020 не лучший день чтобы растрачивать творческую и любовную энергию по мелочам.

Рыбы

Этот день подходит для расширения круга общения, долгосрочного планирования. Активная интеллектуальная деятельность приведет к перспективным направлениям в интересующих вас вопросах. 17 апреля 2020 — хороший день для работы со средствами массовой информации, чтения лекций, а также освоения новых компьютерных программ.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru