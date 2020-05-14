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Гороскоп на 15 мая

Юлия Кирьянова
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Сегодня 15 мая 2020 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. День принесет вам больше уверенности в собственных силах, а также способность видеть перспективы. Спешите использовать благоприятные возможности, открывающиеся перед вами в этот период. Сегодня важно не поддаваться лени и потворству собственным слабостям, иначе сутки пройдут весьма непродуктивно. Это время благоприятно для обучения, общения с иностранцами, взаимодействия с близкими людьми и членами вашей семьи. В течение этого дня вы также можете рассчитывать на поддержку со стороны близких. Опасаться стоит расточительности, а также флирта, который может вызвать ревность у вашей пассии.

Овен

Сегодня Ваше обаяние сможет превзойти только Ваша магическая способность привлекать тех и то, что Вам нравится. Это не Ваша обычная тактика напора. Речь идет скорее о тонких намеках и недосказанности, которые будут привлекать к Вам людей. Идите вперед, ни о чем не задумываясь, и все сложится как нельзя лучше. Если же Вам что-то не нравится, прямо говорите об этом.

Телец

Сегодня Вы будете сродни магниту, который притягивает к себе весьма интересных поклонников. Самое настоящее веселье начнется после того, как некая весьма экстравагантная и неординарная личность заявит о своем намерении прийти к Вам в гости. Если в этот день у Вас появится столь забавная компания, приятный вечер Вам обеспечен, так что не упустите этой возможности и вволю повеселитесь.

Близнецы

Когда дело доходит до знакомства с новым человеком, Вы всегда показываете себя с лучшей стороны. Это, по сути, Ваша работа, которой помогают сами звезды. Однако сегодня Ваши социальные навыки будут не на высоте. Но дело не в том, что судьба отвернулась от Вас. Просто на данный момент Вам лучше не начинать то, что закончить будет весьма сложно. Не гоните вперед и будьте осторожны.

Рак

Сегодня Вам посчастливится оказаться в нужном месте в нужное время, но не принимайте это как должное. Вы будете чувствовать себя так, будто целая команда ангелов-хранителей охраняет Вас от всех бед и, к тому же, весьма ненавязчиво подталкивает в нужном направлении. Короче говоря, прислушивайтесь к своей интуиции.

Лев

Возможны разногласия и споры, особенно трудно будет поладить с коллегами и руководством. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь избежать конфликта – вскоре отношения наладятся, ни у кого не останется затаенных обид. Пригодятся старые связи, давние знакомства. Не исключены романтические увлечения. Новые отношения будут развиваться стремительно, вы рискуете потерять голову. Вторая половина дня очень удачна с финансовой точки зрения и хорошо подходит для покупок.

Дева

Идите вперед. Уверенным шагом войдите прямо в кабинет начальника и спросите, не найдется ли у него немного времени на то, чтобы выслушать Ваши идеи. Каким бы ни был ответ, сразу же приступайте к делу, достав целый список Ваших новаторских замыслов. Они могут сыграть Вам на руку и продвинуть дальше по карьерной лестнице, потому не стоит держать их при себе. Не бойтесь, если Вам придется подождать какое-то время, пока начальство соизволит Вам ответить. Руководство уже увидело, что хотело, и наверняка осталось довольно, потому Вам остается выждать немного.

Весы

Ангелы-хранители не всегда появляются в белых одеждах, и у них, безусловно, не всегда есть крылья. Они, как правило, стараются быть похожими на людей, поскольку в своем истинном обличии им было бы сложно делать свою работу. Поэтому, когда кто-то придет к Вам с неким весьма заманчивым предложением, сразу же соглашайтесь. Перспективы, которые перед Вами откроются, просто удивительны. Если же Вы все еще не можете в это поверить, значит все проверьте, а уж затем давайте утвердительный ответ.

Скорпион

Ваш деликатный характер, доброта по отношению к другим людям и способность видеть в них только лучшее сочетаются самым удивительным образом и делают Вас весьма привлекательной личностью. По этой причине у Вас наверняка много интересных друзей, которые Вас ценят. Не удивляйтесь, если Вам повстречается некто еще более удивительный. Просто наслаждайтесь общением с этим человеком. Безусловно, это будет весьма познавательно и увлекательно.

Стрелец

Обратите внимание на все сигналы, которые увидите, особенно если речь идет о Вашей социальной жизни. Вселенная пытается показать Вам, где находится заслуженная Вам награда, потому постарайтесь не отвлекаться и всячески старайтесь уловить ее подсказки. Удача улыбается Вам, так что пользуйтесь этим, пока у Вас есть такая возможность. Это именно то, что Вам сейчас нужно.

Козерог

Доверяйте своей интуиции. Независимо от того, какой кавардак творится вокруг, ей Вы можете верить при любых обстоятельствах. В конце концов, Ваше чутье никогда не подводило Вас раньше, поэтому, когда кто-то или что-то внесет сумятицу в Ваши мысли, Ваше шестое чувство придет Вам на помощь. Сосредоточьтесь на своей цели и доверьтесь своему внутреннему голосу.

Водолей

Сегодня Вы будете невероятно щедры, особенно если речь идет о Вашем любимом человеке. Он никогда не ждал от Вас такой щедрости, так что удивите его. Вы его любите, и Вам нравится делать ему приятное. Кроме того, подумайте о том, насколько сильно он будет Вам благодарен.

Рыбы

Вы будете поражены тем, насколько много людей, которых Вы давно не видели, захотят связаться с Вами. Возможно, речь идет об одноклассниках, сокурсниках или людях, с которыми Вы когда-то работали. Они будут звонить и писать Вам, а возможно, кто-то нежданно заявится к Вам в гости. Похоже, Вы просто околдовали их.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru

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