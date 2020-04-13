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Гороскоп на 15 апреля

Положение планет говорит о том, что этот день окажется довольно напряженным. Проблемы могут возникать из-за проявления безответственности или неуверенности в себе, невнимательности к деталям или обычной рассеянности. В течение суток будет нелегко сконцентрироваться, особенно в первой половине дня, когда эмоции могут то переполнять вас, то проявляться с трудом. Также сегодня может возрасти склонность к непоследовательности, тяга к спешке. Не стоит планировать на этот день общение с людьми, которые значительно старше вас.

Овен:

После того, как в последнее время Вы напряженно трудились и решали проблемы других, сейчас Вам хочется расслабиться и как следует отдохнуть. Ваша репутация человека, который всегда знает, что делать, широко известна, поэтому Вы не будете испытывать недостатка в хорошей компании. Единственная проблема, которая у Вас возникнет, — это чье заманчивое приглашение принять и кого выбрать себе в компаньоны, но это не та беда, которой можно посочувствовать.

Телец:

Когда Вы меньше всего будете этого ожидать, у Вас соберутся гости, хотя Вы и не очень любите нежданных посетителей. Но поскольку в Вашем жилище всегда чисто и уютно, они не застанут Вас врасплох. Теперь Вы предупреждены, так что у Вас есть возможность внести несколько заключительных штрихов и убрать то, что Вы не хотели бы показывать посторонним. А когда к Вам нагрянут гости, притворитесь, что Вы очень удивлены.

Близнецы:

Сегодняшний день Вы надолго запомните, и на то будут самые приятные причины. С самого утра, как только проснетесь, Вы будете настроены на романтику и бурление страстей. Не ожидайте слишком многого от своих друзей, кроме разве что самого близкого, с которым Вы чаще всего неразлучны.

Рак:

Вы настроены на то, чтобы как следует отдохнуть. Самое забавное в этом то, что Вы никак не можете решить, кто составит Вам в этом компанию, хотя для Вас это никогда не было проблемой. Провести ли вечер с другом, с которым Вы уже начали флиртовать, или принять приглашение нового поклонника? Что бы Вы ни выбрали, это будет гораздо лучше, чем просто отправиться домой и лечь спать. Заварите кофе покрепче, примите душ и отправляйтесь навстречу приключениям.

Лев:

Первая половина дня будет сложной для общения. Едва ли удастся найти общий язык даже с теми, кого вы раньше понимали с полуслова. Старайтесь избегать конфликтов с близкими; если вы сохраните мир, то вскоре сможете наладить отношения. Вы склонны остро реагировать на любые замечания, обижаться даже на невинные шутки. Нужна осторожность в финансовых делах; воздержитесь от неоправданных расходов, спонтанных покупок. Во второй половине дня усилится влияние позитивных тенденций, будет возможность заняться каким-то интересным делом.

Дева:

Готовы расслабиться и как следует отдохнуть? Прекрасно, потому что сегодня звезды собираются устроить Вам веселый вечер. Попробуйте, например, позвать всех друзей к себе в гости поесть чего-нибудь вкусного, посмотреть кино и поболтать о том о сем. Можно поиграть в какие-нибудь настольные игры, заказать пиццу или что-нибудь из китайской кухни, и веселиться допоздна. Самое время хорошенько расслабиться.

Весы:

Часть Вашей привычной компании, состоящая из людей, которые ведут себя решительно и не боятся идти на риск, пригласит Вас принять участие в их развлечениях. Это будет нечто, чего Вы никогда раньше не пробовали. Разве можно от такого отказаться? Компания родственных душ, новые приключения и никакого беспокойства о том, что надо бы лечь спать пораньше — разве может быть что-то лучше? Подумайте, какие захватывающие истории Вы потом будете рассказывать остальным!

Скорпион:

Появляются новые дела и планы, вы с энтузиазмом беретесь за реализацию того, что было задумано раньше, и не боитесь трудностей. Вы легко найдете союзников. Люди, которые помогают вам сегодня, со временем могут стать настоящими друзьями. Приятным будет общение с друзьями и близкими, не разочаруют романтические свидания. Возможным становится восстановление отношений, которыми вы когда-то дорожили. Вероятны денежные поступления и подарки, удачные сделки и покупки.

Стрелец:

С самого утра Вы снова станете самим собой: нетерпеливым, импульсивным и уверенным в себе человеком. Это просто необходимо как-нибудь отпраздновать. Как насчет встречи со старыми друзьями? Они, конечно, отругают Вас за слишком долгое отсутствие, но не очень сильно. Просто они по Вам соскучились, и теперь рады, что Вы снова с ними. Приготовьтесь долго наверстывать то время, которое Вы провели без них.

Козерог:

Некоторые проблемы вовсе не являются проблемами. Все зависит от того, как Вы их воспринимаете. Если будете достаточно осторожны, то, возможно, будете страдать из-за чувств к человеку, с которым пока не можете быть вместе. Но это те трудности, которые даже могут доставлять удовольствие. Пофлиртуйте, обменяйтесь многозначительными взглядами и двусмысленными репликами. Только не переходите к активным действиям, пока не убедитесь, что вы оба свободны. Подумайте, как бы Вы себя чувствовали на месте другого человека.

Водолей:

У Вас появилось странное чувство, что вот-вот произойдет что-то очень важное? Возможно, Вы правы. Кто-то из окружающих вскоре попросит Вас принять более активное участие в каком-то деле, близком и дорогом Вашему сердцу. Это вовсе не значит, что Вы не получите удовольствия и что Вам придется заниматься скучной организаторской работой или документами. Вы всегда умели придумывать свежие и оригинальные идеи. Именно поэтому людям необходимо Ваше участие. Так что принимайтесь за дело и распределите обязанности по своему вкусу.

Рыбы:

День сложится удачно, если вы не станете спешить с решением важных вопросов. Вероятно получение противоречивой информации, возможны разногласия с близкими. Старайтесь сохранять хладнокровие и душевное равновесие, не совершайте важные поступки под влиянием эмоций. Можно отправляться в дорогу или планировать длительные путешествия, договариваться о встрече с родственниками или друзьями, живущими в других городах. Возможны приятные знакомства и неожиданные встречи со старыми знакомыми, которым вы будете рады.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru

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