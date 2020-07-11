Гороскоп на 13 июля

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Овен

13 июля Овен будет важно раздувать щеки, что больше отпугнет коллег, чем притянет. Многие будут поистине в шоке от вашего поведения, поэтому не переборщите. В семейной жизни произойдут перемены, которых вы не ждали. Естественно, отвечать за происходящее придется вам. Финансовое обеспечение родственников ляжет на ваши плечи.

Телец

День Тельцу нужно посвятить здоровью. Нет ничего важнее, чем личное самочувствие, поэтому вовремя обращайтесь к врачу. Необходимо снизить физические нагрузки, откажитесь от сложных упражнений. Особенный акцент на рацион питания, прекратите кусочничать. Если мучает бессонница, то используйте народные способы лечения.

Близнецы

Парочка мудрых фраз и Близнецы «в дамках»! Но такой метод лучше применять в кругу близких людей. Не вздумайте умничать в общении с теми, кто старше и опытнее. В рабочей сфере не будет перемен, все пойдет своим чередом. Но если предложат что-то по-настоящему интересное, то рассмотрите задания. В целях профилактики нужно пройти обследование.

Рак

Гороскоп советует Раку завоевывать доверие в коллективе. Репутация снизилось из-за вашей же безответственности, имейте это в виду. За крупными деньгами гнаться – личные сбережения потерять. Не загоняйтесь по поводу финансов, они придут в нужный срок. Нелегкий день для влюбленных, отношения с избранником потеряют былую романтику.

Лев

Благоприятный день для Львов, которые займутся материальным положением. Расплатитесь с кредитом и не берите больше взаймы даже у близких родственников. Стабильность идет в ногу с экономией! Если придерживаться этого правила, то в минусах не останетесь. В бытовой сфере верх возьмет матушка Лень. Мелкий ремонт необходим, позаботьтесь об этом.

Дева

Звонок из прошлого ждет Деву, лучше на него не реагировать. Живите настоящими событиями и радуйтесь тому, что есть. Хорошо пройдут предприятия, связанные с частым бизнесом. Но только не утех, кто занят активной торговлей. Творческим людям повезет больше, если вложат деньги в новые проекты. Освобождайтесь от комплексов в отношениях с партнером.

Весы

Сложный день ожидает Весов, сплошные недоразумения, ссоры и разборки. В финансах тоже предстоит сводить концы с концами. Бюджет серьезно пострадает, если приобретете что-то дорогое. Если не хочется общаться с кем-то из друзей, то просто отключите телефон. Хотя, такой побег от проблем не всегда эффективен. Открытый разговор ждет вас вечером.

Скорпион

13 июля 2020 Скорпион получит не просто награждение за рабочие заслуги, но и крепкое рукопожатие шефа. Вами довольны на все 100%, а это уже о многом говорит. Не меняйте курс следования, если отправились в путешествие. Впечатлений получите уйму, даже денежные запасы сохранятся. В любовных отношениях приумножайте нежность, а не амбиции.

Стрелец

Удивительный день ожидается у Стрельца. Возможны переезды, пересмотры вопросов недвижимости и неожиданные встречи. Все, что запланировали, воплотиться в жизнь с бешеной скоростью. Разрыв отношения с кем-то из друзей состоится не по вашей вине. Вы уже давно общались прохладно, пора расставить все точки. Питайтесь по режиму.

Козерог

Козерогу пора задуматься о ежедневном моционе, упражнениях для спины и полноценном сне. Вы чересчур активно взялись за работу, она может подорвать здоровье. Разовая акция, касающаяся оздоровления, не даст результата. Закаляйте организм регулярно и водными процедурами. Порция ультрафиолета пойдет на пользу, сходите на пляж.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолею с утра взять себя в руки и не паниковать из-за мелких неприятностей. Они случаются в жизни у каждого, будьте увереннее и смелее. Прекрасный день для пешей прогулки, отдыха на природе и романтики. Одинокие люди встретят человека, с которым будут на одной волне. Общайтесь легко, без лишних допросов и недоверия.

Рыбы

Маленькие удовольствия в любви станут для Рыб дороже всего на свете. Вы даже не поверите в свое счастье, но оно реально огромное. В бизнесе остерегайтесь конкурентов, будьте предельно честны и осторожны. Не стоит заниматься капиталовложением, если ситуация с финансами не выровнялась. Удача ждет в командировке, но поездка затянется.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru