На главную Гороскоп

Гороскоп на 13 апреля

13 апреля — весьма неплохой день, если удастся справиться с бурным всплеском эмоций. В первой половине дня займитесь активными действиями и тогда просто будет некогда обращать внимания на свои чувства. Вторая половина дня даст возможность успокоиться и провести время с друзьями, довольно мило общаясь и беседуя.

Овен

День может быть ярким, запоминающимся и веселым, но не слишком плодотворным. Вы хорошо проведете время, сможете пообщаться с друзьями и старыми знакомыми. Вероятны приятные известия, неожиданные подарки и сюрпризы. Появляется много идей и планов, а вот сосредоточиться на текущих делах оказывается нелегко. Возможны ошибки, неверные решения, в первую очередь – касающиеся финансов и имущества. Прежде чем проявлять инициативу или связывать себя какими-то обязательствами, оцените свои силы, подумайте, кто сможет стать вашим союзником. Излишняя амбициозность может стать причиной проблем в будущем.

Телец

Благоприятный день для работы, участия в совместных проектах, начала сотрудничества. Вы легко находите общий язык с людьми, можете поладить даже с теми, кто не отличается дружелюбием и сговорчивостью. Возможны неожиданные встречи, незапланированные визиты, которые вас порадуют. Не исключено начало романтических или дружеских отношений. Стоит быть осторожнее с деньгами: возможны напрасные расходы, финансовые потери. Покупки, особенно незапланированные, едва ли будут удачными. Вечером настроение может меняться без видимых причин; старайтесь не нервничать из-за пустяков.

Близнецы

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Рак

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Лев

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Дева

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Весы

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Скорпион

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Стрелец

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Козерог

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Водолей

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Рыбы

Осторожнее с деньгами: сейчас вы склонны относиться к ним легкомысленно и рискуете остаться на мели. Не исключены неудачные сделки, покупки, о которых позже придется пожалеть. Нежелательно подписывать важные документы. В остальном день благоприятен, многие ваши начинания оказываются успешными. В работе можно полагаться на союзников-мужчин, они не подведут. А вот в личных отношениях особенно важной для вас будет поддержка женщин; именно благодаря ей вы найдете верные ответы на сложные вопросы.

Гороскоп предоставлен horo.uaset.com

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На улице Крупской произошло серьёзное ДТП

Новости Рязани
На улице Крупской в Рязани произошло ДТП. Информация об аварии появилась в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР. Столкнулись...
Узнать больше

В Рязанскую область приехало более 34 тысяч человек

Новости Рязани
В Рязанской области по поручению губернатора Николая Любимова ведётся учёт приезжающих из других регионов. Это делается для борьбы с распространением в регионе...
Узнать больше

Ещё одного рязанца арестовали за тонировку

Новости Рязани
В Рязани ещё одного водителя отправили под арест из-за тонировки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области разрешили работать некоторым парикмахерским

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал 11 апреля постановление регионального правительства о внесении изменений в распоряжение Правительства Рязанской области № 130. Согласно...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены ещё 17 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Количество заражённых коронавирусом в Рязанской области продолжает расти. В субботу, 11 апреля, оперативная группа правительства сообщила о выявлении ещё 17 случаев COVID-19. 
Узнать больше

Оперативные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Коронавирус Рязань
По состоянию на 8.30 субботы, 11 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 38 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Виртуальный концерт «Поехали»

На улице Крупской произошло серьёзное ДТП

Актриса фильмов ужасов умерла от коронавируса