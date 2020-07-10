Гороскоп на 12 июля

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Овен

С чугунной головой Овен отправится на работу, если накануне что-то праздновал и веселился. Что ж, за все в жизни нужно расплачиваться. Кстати, с долгами и кредитами срочно разберитесь. Отношения с новым партнером покажутся не таким уж «нарядными». Романтизма нет, ушел куда-то. Возможно, что причина в вас. Просто не хочется завязывать что-то серьезное.

Телец

Гороскоп предсказывает Тельцу яркий и безоблачный день в профессиональной сфере. Вам подкинули еще парочку заданий, которые приятно «пахнут» финансами. Но если мысли о прибыли будут присутствовать в процессе работы, то «пиши — пропало». Контролируйте аппетит, не закидывайте в желудок все подряд. Не исключено обострение гастрита.

Близнецы

Близнецам в этот день не рекомендуется отвлекаться на внешние раздражители. Это чревато конфликтами и ссорами, даже с любимыми людьми. Прекрасно сложится день у тех, кого пригласили на торжество. Вы не только шокируете окружающих модным нарядом, но и окутаете морем обаяния. Естественно, личная жизнь разбавится романтическим увлечением.

Рак

Рак будет напоминать бесплатное бюро по советам. Замучают даже те, кто вас мало знает – помоги, подскажи и продемонстрируй на себе. Если не пресечь это «на корню», то работу свою точно не успеете сделать. Ну, а за этим последует кризис в финансовой сфере. Перед отпуском вам такие неприятности не нужны. Удачно сложится вылазка на природу.

Лев

12 июля Лев получит такое выгодное предложение, что задумается об увольнении. Не спешите, рассмотрите все до мелочей. Учтите, что с карьерной лестнице и свалиться можно. Хорошо принять участие в общественных мероприятиях, вкладывать деньги и заниматься лечением. Акцент на гимнастику для позвоночника, но только с инструктором.

Дева

Колоссальную радость получит Дева от новой работы. Вы даже про денежное вознаграждение не вспомните, так вдохновят задания. Подвиги в личной жизни совершать можно, но осторожно. Не стоит идти на поводу у избранника, тем более, рисковать ради него здоровьем. Если он верит в ваши чувства, то это очевидно. Если – нет, то помашите ему ручкой.

Весы

Если Весы этот день посвятят себе и отдыху на природе, то будут всю неделю чувствовать прилив сил. Выбирайте с друзьями базу и отправляйтесь веселиться. Песни под гитару и ароматный шашлычок…Как давно вы об этом мечтали. Как по заказу, удачно сложится финансовая сфера. На карман «упадет» желанная и крупная сумма.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет трудиться на добровольном начале, что будет безумно раздражать. Вот такой эксперимент решил поставить шеф на новой работе. Проверка на прочность, так это называется. Удачно сложится дальнее путешествие, запечатлейте все, что увидите. Внимательнее отнеситесь к здоровью, возможны воспаления и обострения болезней.

Стрелец

Гороскоп обещает Стрельцу масштабное шествие по собственным комплексам и недостаткам. И давно вы задумали такую борьбу? Молодец, главное, не сдаваться и не сорваться. Популярности достигнут люди творчества и искусства. Этот день станет не только триумфальным, но и переломным в профессиональной сфере. Не наедайтесь перед сном.

Козерог

Сегодня Козерога будут посещать самые невероятные и неожиданные мысли. Увы, избавиться от них во время активной работы, не удастся. Друзья будут отвлекать звонками, а родственники докучать заданиями. Если и захочется куда-то сбежать, то только на берег речки. Кстати, отличная идея! Лето в самом разгаре, а поплавать и позагорать не получается.

Водолей

Водолей решит всерьез заняться своей фигурой, чтобы не выглядеть на фоне стройных людей тюленем. Диета не поможет, если вести пассивный образ жизни и спать до обеда. Нужно срочно покупать велосипед или ролики, вот тогда эффект будет очевиден. Бизнесменов ждет трудный день, наполненный переговорами, переводами денег и командировками.

Рыбы

12 июля Рыбам нужно найти общий язык с близкими людьми. Особенно, если ссоры уже превратились в «разминку» перед уходом на работу. Держите эмоции под контролем, не переходите на личности. Финансы будут так громко петь романсы, что захочется еще на пяти производствах трудиться, лишь бы уладить ситуацию. Утро вечера мудренее.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru