Гороскоп на 12 апреля

Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен (21 Марта — 20 Апреля):

День символизирует конфликты, противостояние. Вероятно, что взаимоотношения с близкими людьми доставят Овну немало неприятных минут. Проявляйте осмотрительность по отношению к друзьям и коллегам. По гороскопу 12 апреля 2020 избегайте крайностей. Ваша чрезмерная суровость может стать причиной отчуждения и испортить хорошие отношения.

Телец (21 Апреля — 20 Мая):

Наступает время платы по счетам. В корне изменятся ваши отношения с близкими людьми: они станут глубже и искренней. Кстати, друзья сыграют очень серьезную роль в вашей жизни. Положительный или отрицательный знак 12 апреля 2020 будет зависеть от того, какие отношения с окружающими вам удалось выстроить к настоящему времени.

Близнецы (21 Мая — 21 Июня):

Острый ум, прекрасная память на числа и умение воспользоваться малейшей предоставленной возможностью помогут Близнецам выпутаться из финансовых неприятностей. Вам нужно проявить свою врожденную находчивость и там, где надо, взять инициативу на себя. В таком случае большой доход в недалеком будущем вам обеспечен.

Рак (22 Июня — 22 Июля):

Многим Ракам сегодня придется жить как на вулкане. Это, может, и интересно, но такой накал страстей выдержать непросто. Вам придется смириться с тем, что в любви не все спокойно и гладко.

Лев (23 Июля — 23 Августа):

Положение планет обещает успех в любви и заметный рост вашей популярности. Именно к этому вы стремитесь в последнее время. День удачен для журналистов, актеров, политиков, преподавателей. По гороскопу 12 апреля 2020 хорошо устраивать торжество или справлять свадьбу. Больше общайтесь, ищите новые знакомства, расширяйте круг контактов.

Дева (24 Августа — 23 Сентября):

Вероятно, сегодня вам будет трудно организовать свой день. Нехватка времени, ненужная суета, ссоры по пустякам способны испортить настроение кому угодно. Для «разрядки атмосферы» ничего не предпринимайте, никуда не торопитесь, попросите прощения у близких, сами простите их Спокойный отдых, продолжительный сон — вот то, что вам нужно 12 апреля 2020.

Весы (24 Сентября — 23 Октября):

Сегодня Весы не смогут похвастаться хорошим самочувствием. Настроение будет неровным, радость и грусть, спокойствие и тревога станут сменять друг друга. Не следует предаваться развлечениям или надрываться в заботах. Знайте во всем меру.

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября):

Несмотря на кажущуюся строгость, в вашу душу может заглянуть глубокое чувство. Оно сумеет перевернуть ваш внутренний мир настолько, что вы будете способны забыть о делах и материальном благополучии своей семьи. Помните о том, что придет время ответственности и вам не избежать бессонных ночей, слез и душевных ран. Поймет ли любимый или любимая возвышенность вашей чистой души?

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря):

Перегрузки и нерациональное использование своих сил могут стать причиной стрессов и заболеваний. Избыток активности и впечатлений 12 апреля 2020 может негативно влиять на сон. В это время рекомендуются расслабляющие ванны на ночь и массаж спины.

Козерог (22 Декабря — 20 Января):

Звезды наделяют Козерогов великолепным чувствованием партнера. В такое время любовь бескорыстна, хочется отдать любимому самое лучшее в своей жизни. Вы не слишком искусны в выражении своих чувств, однако постарайтесь быть более нежными к своим любимым.

Водолей (21 Января — 20 Февраля):

Это хорошее время для поездок и командировок, обучения и интеллектуального труда. Если вы всю жизнь мечтали написать книгу, то самое время этим заняться.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта):

Негативные качества характера многих Рыб (брюзжание, сверхчувствительность, беспокойство, конфликтность) окажутся первопричиной различных недомоганий. Душевный настрой помешает адекватно реагировать на слова родных и знакомых. 12 апреля 2020 постарайтесь не перегружать себя общением и работой. Вам необходимо позаботиться о самочувствии — и физическом, и психологическом. Полезны все формы релаксации.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru