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Гороскоп на 11 июля

Юлия Кирьянова
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Сегодня 11 июля 2020 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Овне. Сегодняшний день может сложиться довольно напряженно. В течение первой половины суток не исключено ощущение потерянности, отсутствие внутренней уверенности в собственных силах. Сейчас важно избегать конфликтов с близкими родственниками и членами своей семьи. Не стоит рассчитывать на их поддержку, лучше всего полагаться только на себя. Вторая половина дня может принести некоторую усталость, уровень жизненной энергии в это время будет снижен. Не рекомендуется на это время планировать дела, требующие большого количества сил и энергии.

Овен

Даже если в последнее время у Вас категорически не складывались отношения с начальством, сегодня появится возможность улучшить ситуацию. Поэтому перестаньте беспокоиться из-за своей работы и о том, чем все может закончиться. Ничего страшного не произойдет. Все, что Вам нужно сделать, — это появиться на несколько минут раньше обычного, попросить о беседе и прояснить сложившуюся ситуацию. В итоге этого разговора ваши профессиональные отношения значительно улучшатся.

Телец

Влияние позитивных тенденций будет сильным, и вы сможете им воспользоваться. Появляются необычные идеи, вскоре представится шанс реализовать их. Можно браться за новые проекты, а также менять работу, начинать сотрудничество с новыми партнерами. Прогулки, активный отдых и разумные физические нагрузки сегодня особенно полезны. Хорошо складываются поездки. Если вы отправитесь в дорогу вместе с любимым человеком, то отлично проведете время.

Близнецы

Сегодняшний день принесет прилив чувственной энергии. Особенно это касается Вашего знака. Как минимум, это значит, что этот день сложится чудесно, так же, как и вечер. Так что начинайте заранее собирать все те вещи, которые помогают создать романтическую атмосферу: свечи, пена для ванны, массажное масло. И не забудьте о музыке. Позвоните заранее своим друзьям, чтобы они потом не удивлялись, куда это Вы пропали.

Рак

В последнее время Вы то и дело намекали друзьям о новом человеке, с которым проводите все свое время: о том, как чудесен Ваш спутник, как прекрасно к Вам относится, и так далее. Теперь же пришло время познакомить свою пассию со всеми! Можно биться об заклад: Вы так счастливы, что просто не можете сдержать себя. На встречу можете немного опоздать, чтобы эффектно появиться и привлечь к себе всеобщее внимание.

Лев

Вы добьетесь успехов, если будете сохранять спокойствие и не станете поддаваться на провокации. Взвешенные решения, хорошо продуманные поступки позволяют добиться отличных результатов. Советы окружающих, к сожалению, почти бесполезны, так что лучше доверять собственной интуиции. Возможны удачные деловые переговоры, которые положат начало плодотворному сотрудничеству. Поладить с женщинами будет проще, чем с мужчинами, которые сегодня склонны смотреть на вас критически.

Дева

Сегодня не потребуется много усилий, чтобы уговорить Вас немного отдохнуть, даже при том, что у Вас огромный список дел. Еще проще будет это сделать, если уговаривать Вас будет человек, который Вам очень нравится, и которому хочется провести с Вами побольше времени. Смело соглашайтесь на предложение и не терзайтесь чувством вины за то, что так легко поддались. Вы заслужили приятно провести время!

Весы

Вы часто оглядываетесь вокруг и задаетесь вопросом, нравится ли Вам окружающее пространство. Если твердой уверенности нет, то можно все изменить. Вы можете нанять агента по недвижимости или самостоятельно поискать в газете предложения, которые больше всего соответствуют Вашему вкусу. А можно выделить некоторое количество денег на ремонт, вооружиться цветовыми палитрами и изменить интерьер своего нынешнего жилища. Однако не торопитесь принимать окончательное решение — в таком деле спешка не нужна.

Скорпион

Энергия сегодняшнего дня превратит каждое сказанное Вами слово в веское обоснованное утверждение. Это вдвойне касается эмоциональных вопросов. Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы обсудить беспокоящие Вас нюансы в отношениях с кем-то. Вы хотите прояснить ситуацию и готовы предпринять для этого решительные шаги. Начинайте действовать! После того, как вопрос решится, Вы почувствуете себя значительно лучше.

Стрелец

Ваше настроение оставляет желать лучшего? Подумайте о том, как чудесно было бы, если бы Вы внезапно оказались на шумной веселой вечеринке. Впрочем, у Вас есть возможность действительно улучшить ситуацию. Вы можете устроить себе мини-перерыв в работе, особенно если есть с кем расслабиться и повеселиться вместе. В конце концов, Вы заслужили выходной. Ваше душевное здоровье не менее важно, чем физическое, и заботиться о нем необходимо так же тщательно.

Козерог

Сегодня утром Вы можете проснуться, посмотреть в зеркало и решить, что хотите что-то изменить в себе. Это хорошо, потому что вполне в Ваших силах. Если эти перемены касаются физической формы, начинайте планировать свой новый образ жизни. Не забывайте о том, что продвигаться вперед нужно постепенно. Постарайтесь найти себе компанию для походов в спортзал. К тому же, это будет отличным поводом познакомиться с человеком поближе.

Водолей

Вы сегодня будете негативно воспринимать громкие звуки, яркий свет и музыку, которая хоть немного более экстравагантна, чем классическая. Поэтому постарайтесь создать для себя максимально спокойную обстановку. Вы имеете право на тишину, когда в ней нуждаетесь. Кроме того, возможно, стоит на пару дней скрыться от окружающего мира, раз душа требует уединения. Самое время отправиться в путешествие подальше от города. Там у Вас будет возможность поразмышлять.

Рыбы

Высшие силы планируют еще больше сблизить Вас с друзьями, и это очень много значит. Возможно, все закончится откровенным разговором по душам с человеком, с которым Вы давно хотели помириться. Неважно, кто из вас будет приносить извинения, а кто — принимать: все сложится как нельзя лучше. А после этого развлекитесь, вспоминая старые добрые времена. Пришло время откровенно все обсудить!

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru

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