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Гороскоп на 11 апреля

Детальный гороскоп на 11 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен:

Тенденции этого дня придадут вам психологическую настроенность на достижение цели одним рывком, волевым импульсом. По гороскопу 11 апреля 2020 можно смело пускаться в вояжи и турне, лучше всего за рубеж. Однако как в родном городе, так и вдали от него следует проявлять разумную осторожность и не совершать поздних прогулок по безлюдным улицам и паркам.

Телец:

Этот день может проверить на прочность идеалы и позиции Тельцов. Вероятны покушение на независимость и самостоятельность. 11 апреля 2020 оставайтесь верны вашим идеалам и спокойно «несите свой крест». Именно такой совет можно дать всем Тельцам, опасающимся утратить свою независимость.

Близнецы:

День символизирует родственные связи. Многие Близнецы 11 апреля 2020 будут черпать свои силы и вдохновение в семье, а, объединив свои усилия, они создадут прекрасную «команду». Благоприятно в этот период заняться переездом, ремонтом.

Рак:

В начале дня вероятны конфликты и неприятности во многих семьях Рака. Дети же дадут взрослым 100 очков вперед. Если ваш супруг раздражен — станьте его отдушиной, позвольте ему поплакать у вас на плече. Может быть, вам стоит чему-нибудь поучиться у детей.

Лев:

Этот день символизирует очищение, освобождение от ненужных вещей. Он благоприятен для духовного роста, самообразования. Наведите порядок как в своем внутреннем мире, так и во внешней обстановке. Сегодня удачными окажутся приобретения деловой, учебной и методической литературы.

Дева:

День символизирует выбор, сомнения. Девы могут быть недоверчивы ко всему. Как только вы сделаете свой выбор, то наладится душевное равновесие. Вы будете внимательно относиться к своему избраннику, будете щедры и лояльны.

Весы:

Не исключено, что у вас появится дополнительный источник поступления денежных средств, но и расходы окажутся неоправданно большими. Регулируйте свой бюджет, иначе «прогорите». Не рекомендуется брать деньги в долг.

Скорпион:

Удача обязательно улыбнется вам — не в любви, так в лотерее Сердце женщин-Скорпионов особенно отзывчиво к подаркам: ювелирным украшениям, цветам. По гороскопу 11 апреля 2020 посетите салон красоты, художественную выставку или концерт. Обновите гардероб стильной одеждой, аксессуарами.

Стрелец:

Жизненный потенциал Стрельцов будет находиться в негативной зоне, что потребует от них большего внимания к своей деятельности, к режиму сна и отдыха. 11 апреля 2020 вам надо больше внимания уделять своему здоровью.

Козерог:

Положение планет не оставляет времени для долгого взвешивания достоинств партнера — это фактор новых внезапных знакомств, новой дружбы и любовных связей. Не обольщайтесь — такие связи редко имеют долгую историю и продолжение.

Водолей:

Прекрасные отношения сложатся между супругами. Недопонимание, неясные вопросы и подозрения уйдут. Останутся только настоящая любовь, искренняя привязанность друг к другу. 11 апреля 2020 вам понадобятся ласковые слова, придется их вспомнить. Постарайтесь передать детям свои знания и опыт в активном общении с ними. Покажите им пример настоящего заботливого родителя.

Рыбы:

Близкие люди будут поражены вашим альтруизмом, стремлением помочь в трудную минуту, искренним сочувствием. Не проводите время в одиночестве. Пообщайтесь со старыми друзьями или хорошими знакомыми, с близкими родственниками.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru

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