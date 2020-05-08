Гороскоп на 10 мая

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Юлия Кирьянова

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Овен

Гороскоп советует Овну на пару минут заглянуть в прошлое. Там обязательно найдутся ответы на все мучавшие вас вопросы. Благоприятно разрешаться даже те проблемы, которые вы занесли в список «невозможное». Есть шанс выиграть крупную сумму денег, но риск должен быть обдуманным. В личной жизни чаще обращайтесь к компромиссу.

Телец

Катастрофически лень заниматься работой? Но Тельцу не удастся увильнуть даже от незначительных заданий. В итоге получите все, на что рассчитывали. Долг и совесть – две составляющие в общении с друзьями. Если решили вернуть деньги, то все до последнего рубля. Никаких «на половину» и «потом» быть не должно, иначе кредит обрастет процентами.

Близнецы

Если Близнецы не справятся со своим скверным настроением, то перенесут его на общение с близкими людьми. Но одиночества вам сегодня противопоказано. Старайтесь быть в гуще событий, чтобы реализоваться в работе. Крайне тяжело будут удаваться финансовые дела. Имея свой бизнес, занимайтесь оформлением документов самостоятельно.

Рак

Сегодня Рак доблестно выполнит все задания, за что получит заслуженную благодарность. Именно это повысит рабочий «иммунитет» и приподнимет настроение. Личное пространство оберегайте, чтобы никто не вторгся «грязными» словами. В доме не мешает сделать перестановку по фэн-шую. Сами увидите, как жизнь изменится в лучшую сторону.

Лев

10 мая превосходный день для Льва, который сам себя вынес из огня. Вы будете гордиться тем, что наконец-то избавились от конфликтных личностей в своем окружении. Садово-огородными делами предстоит заниматься всем, кто находится в отпуске. Умиротворенное состояние, которое накроет вечером, простимулирует на творческий процесс и хобби.

Дева

Трудовые будни так утомили Деву, что в праздники захочется оторваться по полной развлекательной программе. Этот день действительно удастся на славу, можно встретиться с друзьями и где-нибудь потанцевать. Не вмешивайтесь в финансовые дела даже близких родственников. Это чревато спорами, а также потерей личных средств.

Весы

Весы будут так ревностно охранять свой покой и комфорт, что сами выйдут за рамки. Любая мелочь способна возбудить мозг и создать эмоциональный взрыв. Больше времени посвящайте любимым людям, если работа не позволяет часто видеться. Не исключена поломка автомобиля. Если собрались в дорогу, то придется добираться другим транспортом.

Скорпион

Гороскоп обещает Скорпиону прилив жизненных сил, что нормально во время выходных дней. У вас даже без праздника будет радостное настроение. В минусах окажутся те, кто вложил свои деньги в чужой бизнес. Что ж, коммерсант из вас никакой, постарайтесь ликвидировать проблемы. Сеять вечное и доброе – это в вашей власти, позаботьтесь о близких.

Стрелец

Стрельцу не мешает проявить мудрость, если он решит воспитывать младое поколение. Но награды не ждите, иначе сами себя подведете. Приниматься за творческую работу придется тем, кто давно хотел проявить себя в этом направлении. Ваши идеи признали, теперь дело за их реализацией. Вечером нужно сжать волю в кулак, чтобы не разрушить построенное.

Козерог

Если Козерог будет принимать желаемое за действительное, то попадет в мир иллюзий. Только реалистичный взгляд на вещи поможет претворить в жизнь планы. В отношениях с избранником наступил переломный момент, держите себя в руках. Так случается, если страсть поутихла, а бытовуха заела. Проведите вечер на свежем воздухе – на даче или у реки.

Водолей

10 мая Водолею нужно быть внимательнее к своей внешности. Одной вашей фирменной улыбки не достаточно, нужно изменить стиль в одежде и посетить косметолога. Судьбоносный день для семейных людей, которые уже не знают, как избавиться от постоянных ссор. Если не найдете взаимопонимание с супругом, то ситуация может дойти до развода.

Рыбы

Гороскоп обещает Рыбам сложный, но значимый день. Возможны разбирательства не только с начальством, но и с законодательными органами. В любом случае, не показывайте слабые стороны. Держитесь изо всех сил, чтобы не поддаться на уговоры конкурентов. Если решите отдохнуть, то собирайтесь в баню. Расслабитесь и очиститесь от негатива.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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