Гороскоп на 1 сентября

РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Гороскоп советует Овну приберечь силы для перспективных дел. Незначительным заданиям не придавайте значения. В любви захочется докопаться до истины, подумайте, нужно ли вам это? Если все итак замечательно складывается, то философию можно отбросить в сторону. В финансах не следует наступать на те же грабли, они сильно ударят по карману.

Телец

Тельцу необходимо сконструировано подходить ко всему, что предложит начальство. Не считайте себя умнее, чем кто-то. Материальная сторона на грани банкротства, особенно у тех, кто занимается торговлей. Кристально честный подход к личным проблемам позволит увидеть их с позитивной стороны. Берегите позвоночник и ноги, не поднимайте тяжестей.

Близнецы

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В любви у Близнецов все безоблачно, а вот с работой что-то нужно срочно решать. Они не дает ни денег, ни вдохновения. Возможно, что вы сами излишне подозрительны и дотошны в мелочах. Следует мыслить масштабно, чтобы исключить недочеты. В бытовой сфере не исключены серьезные поломки, поэтому не экономьте денег и вызывайте специалиста.

Рак

1 сентября Рак будет ворчать, как старый дед, по любому поводу. И что вы добьетесь в итоге? Сплошных конфликтов и притязаний, которые только ухудшат настроение. От новых знакомств лучше отказаться, а довольствоваться общением с давними друзьями. В финансах придется обратиться к сторонней помощи. Иного пути вернуть свои деньги у вас пока нет.

Лев

Льву нужно руководствоваться одним, но верным, правилом. Помогайте другим, тогда увидите с их стороны надежную опору. Даже любовные отношения могут наладиться, если прислушаетесь к совету друзей. Корыстные планы не оправдаются, поэтому ведите себя крайне честно. Ну, а вечером есть возможность отдохнуть на природе и укрепить здоровье.

Дева

Сегодня Дева будет плакаться в жилетку всем, кому не лень ее слушать. Конечно же, на вас это не очень похоже, но остановить грустные речи невозможно. Звонок давнему другу может оказаться очень эффективным и мудрым. Особенно, если самостоятельно не получается разобраться в коммерческих вопросах. В семье не нагнетайте обстановку.

Весы

Трудный, но многозначительный день ожидает Весов. У многих даже получится укрепить репутацию в обществе, к чему они давно стремились. Больше слушайте окружающих, не болтайте по пустякам. Есть возможность подработать, что приведет к укреплению финансового положения. Небрежность в быту может загнать в угол даже незначительные проблемы.

Скорпион

Гороскоп обещает Скорпиону солнечный и яркий денек. Но для этого нужно проснуться «ни свет, ни заря». Вспомните дело, от которого получаете истинное удовольствие. Не пытайтесь обмануть себя и набрать заданий побольше. Некоторые из них приведут к убыткам, «закрыть» которые будет крайне сложно. Вечер посвятите любимому человеку.

Стрелец

Если Стрелец будет ворчать и ничего не делать, то сам себя доведет «до белого коленья». Посмотрите на все оптимистичнее, не так уж все плохо. Настоящий праздник устроит любимый человек, цените такие моменты. У семейных людей не исключены проблемы бытового плана. От дальних поездок откажитесь, чтобы не попасть в аварийные ситуации.

Козерог

Если Козерог будет постоянно повторять про себя слово «надо», то достигнет многого. Никаких поблажек самому себе, иначе работа затормозится. Если в чем-то не доверяете близкому другу, то попросите от него объяснений. Развернутые ответы изменят ваше отношение. Вечером возможно романтическое знакомство, покажите себя с лучшей стороны.

Водолец

1 сентября Водолей будет похож на ходячую энциклопедию. Всем раздает советы, блещет талантами и даже опытных людей сражает наповал знаниями. Вечером возможны неприятности в финансовой сфере. Деньги, которые вы надеялись получить, получит кто-то другой. Долгожданной и приятной окажется поездка за город или на дачу к друзьям.

Рыбы

Если долго мучиться, что-нибудь получится! Рыбы на все 100% убедятся в этой поговорке, когда решат доделать старые проекты. Не тратьте деньги на то, что можно позже купить со скидкой. Соблазны в любви тоже стоит приструнить. Нацельтесь на серьезные отношения, а если таковых пока нет, то не разменивайтесь на мимолетные связи.

Гороскоп представлен сайтом astrorok.ru