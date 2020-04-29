-

Гороскоп на 1 мая 2020 Овен

Гороскоп обещает Овну день раскрытия тайн и секретной информации. Наконец-то, вас не будут беспокоить некоторые вопросы. Если решили устроить шопинг, то заранее рассчитайте бюджет. И, естественно, постарайтесь вовремя остановиться, чтобы не скупить все товары в супермаркете. Вечером ждите официального предложения о сотрудничестве.

Гороскоп на 1 мая 2020 Телец

В этот день Тельца завалят работой до такой степени, что пообедать будет некогда. Ну, а питание должно быть на первом плане. Особенно, если есть проблемы с пищеварительной системой. Интересная встреча произойдет за пределами офиса. Скорей всего, вас срочно отправят в командировку. Вечером не вздумайте выяснять отношения с супругом.

Гороскоп на 1 мая 2020 Близнецы

Близнецы обожают все новенькое и креативное, поэтому сегодня могут откровенно заскучать. Работа не вдохновит на яркие идеи, как и реализация некоторых проектов застопорится. Испортит настроение кто-то из родственников, позвонив и накричав на вас без причины. Зато желания семейных людей сбудутся. Вы приобретете что-то дорогое для дома.

Гороскоп на 1 мая 2020 Рак

Сегодня Рак пребывает в полусонном состоянии, что мешает настроиться на работу. Вот так-то ходить на свидание и гулять ночью по городу. За все, как говорится, нужно расплачиваться. Какой-то исключительный случай произойдет в дальней дороге. Не придавайте ему важного значения, но запомните на всю жизнь. Это поучительный момент.

Гороскоп на 1 мая 2020 Лев

1 мая Лев решит провести на свежем воздухе, поэтому рано утром отправится на любимую дачу. Только будьте осторожнее на дороге, не спешите. Улыбаться и радоваться жизни будут творческие люди. Зеленый свет проектам даст один влиятельный человек. Он же выступит спонсором вашей личной выставки. Непростое решение придется принять в любви.

Гороскоп на 1 мая 2020 Дева

Деве не желательно идти на поводу у своих желаний, они могут быть чересчур вычурными. Конечно же, космос услышит ваш посыл, но исполнит не сразу. Публичное выступление ждет тех, кто занят коммерческими вопросами. Это может быть семинар или конференция, подготовьтесь конкретно. Решение бытовых проблем может затянуться до начала лета.

Гороскоп на 1 мая 2020 Весы

Весы мало похожи на упрямых быков, но сегодня решат продемонстрировать настоящую корриду. И кто же вас так разозлил? Начальство, которому так и хочется задеть вас «за живое». Работает вы отлично, но почему-то не ладите с коллегами. По пути домой, обязательно купите любимому человеку букет цветов. Кстати, повод для этого есть.

Гороскоп на 1 мая 2020 Скорпион

Если Скорпиону сегодня не хочется ни с кем разговаривать, то можно просто кивать в ответ и поддерживать беседу жестами. Ну, нет настроения, пусть все отстанут. Всплывут старые обиды у тех, кто решил возобновить отношения с избранником. Если найдете совместное увлечение, то ситуация нормализуется. Чаще бывайте на свежем воздухе.

Гороскоп на 1 мая 2020 Стрелец

Гороскоп обещает Стрельцу эмоционально неустойчивый день. Вы будете раздражаться по любому поводу, возмущаться и даже кричать. Но если под вашу горячую руку попадутся друзья, то отпор будет серьезный. Больше доверяйте любимому человеку, не придумывайте небылицы. Вечером предстоит побыть в роли «жилетки» для давнего друга.

Гороскоп на 1 мая 2020 Козерог

Чем практичнее покажет себя Козерог в работе, тем больше комплиментов соберет. Руководство давно метит вас на должность «зама», поэтому не подведите. Все хорошо, что хорошо заканчивается – так решат те, кто недавно расстался с партнером. Действительно, если вы остались друзьями, то это уже похвально. От заграничной командировки не отказывайтесь.

Гороскоп на 1 мая 2020 Водолей

Водолей сегодня прославится организаторскими талантами. Вы сможете закружить в социальных вопросах даже тех, кто и не собирался принимать в них участие. Пришла пора…Начать ремонт в квартире или стройку дачи! Тем более, что праздничные дни – это море свободного времени. И еще – обязательно займитесь здоровьем и пройдите обследование.

Гороскоп на 1 мая 2020 Рыбы

1 мая Рыбы будут во власти собственного настроения. Оно так резко меняется, что вы сами никак не соберете мысли в пучок. В финансовой сфере сложную ситуацию можно спасти, если обратиться за помощью к друзьям. Не влезайте в долгосрочные кредиты, вы свяжите себя по рукам и ногам. Радужная картинка просматривается в новых любовных отношениях.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru