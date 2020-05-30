Гороскоп на 1 июня

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Сегодня 1 июня 2020 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Весах. В течение первой половины дня возрастают ваши способности к концентрации и контролю над своими эмоциональными проявлениями. Увеличится внимательность, вы сможете проявлять последовательность в своих делах, эффективно и без излишнего напряжения справляться с рутинной работой. В то же время этот период неблагоприятен для выражения эмоций: сейчас это будет более затруднительно, чем обычно. Вторая половина дня принесет больше общительности, повысит вероятность встреч и знакомств с приятными вам людьми. Не исключено стремление к отдыху и релаксации, усиление фантазии. Вечер можно посвятить пению или занятиям танцами.

Овен

Сегодня Вы будете замечать даже самые мельчайшие детали, которые не видит никто другой, что поставит Вас в чрезвычайно выгодное положение. У Вас есть ответы на те вопросы, которые загоняют в тупик всех остальных. Этот день очень хорош для наблюдений за окружающими людьми, поэтому садитесь за самый удобный столик в любимом кафе и смотрите, что происходит вокруг. Вас очень позабавит поведение самых обычных людей в обыденных ситуациях.

Телец

Если Вы чувствуете, что выбились из сил, то необходимо избавиться от части своей ноши. Это могут быть некоторые мечты, рабочие проекты, отношения или цели. Вашим возможностям есть предел. Не стоит ругать себя за то, что не все идет так, как Вы планировали, и Вам кажется, что это полностью Ваша вина. Неприятно признавать, что Вы не всесильны, однако сейчас это просто необходимо.

Близнецы

Вы рискуете прослыть легкомысленным человеком, если возьметесь за дело, к которому у Вас не лежит душа. Поэтому сегодня, если кто-то попросит Вас принять участие в деле, которое Вам не интересно, окажите услугу и себе, и окружающим — скажите об этом прямо. Если Вы боитесь ранить чувства собеседника, то сойдет и маленькая невинная ложь. Только не говорите «да», если на самом деле Вам хочется сказать «ни за что».

Рак

Пришло время задействовать свое самое сильное секретное оружие — потрясающие коммуникативные способности. Если кто-то заставляет Вас испытать смущение, то почему бы это не обсудить? Это не вызовет иной реакции, кроме позитивной. Любое смущение может быть легко и приятно устранено, если Вы расскажете о своих чувствах. В результате разговора между вами могут завязаться прочные отношения — возможно, даже романтические, если это именно то, чего Вы хотите.

Лев

Вы успеете сделать много хорошего, причем не только для себя, но и для окружающих. Будет возможность помочь близким, решить какие-то проблемы, тревожившие их в последнее время. Успешными будут самостоятельные действия; когда никто не командует вами, не дает советов и не контролирует, вы быстро добиваетесь нужных результатов. Возможны неожиданные приглашения и предложения, от которых не захочется отказываться. День обещает перемены к лучшему в личных отношениях.

Дева

Окружающий Вас мир полон яркого света и позитивной энергии, поэтому сегодня Вам не предстоит никаких трудностей. Энтузиазм очень заразителен, и чем больше времени Вы будете проводить в компании других людей, тем больше будете чувствовать уверенности в себе, особенно если рядом будут люди, которые добились заметных успехов. Когда окружающие Вас на что-то вдохновляют, это также способствует укреплению отношений с ними. Вы можете увидеть ту сторону их характера, которой раньше не замечали.

Весы

Сегодня Вы можете оказаться в центре всеобщего внимания, поэтому не говорите ничего, не подумав. Это может быть рискованно. Вас могут услышать очень важные люди, поэтому необходимо следить за тем, чтобы Ваша репутация оставалась безупречной. Говорить все, что в голову придет, можно в компании близких друзей. Но сейчас лучше внимательно следить за словами, чтобы не угодить в неприятное положение.

Скорпион

Вас ждет замечательный день, однако он может не быть таковым для кого-то из очень дорогих Вам людей. Очень трудно сохранять баланс между сочувствием к ним и радостью за себя, но Вы можете это сделать. Постарайтесь только не слишком уж наседать со своей заботой. И, конечно, не стоит забывать о своих достижениях лишь потому, что Вы боитесь ранить чьи-то чувства — близкие люди этого не хотели бы. Это очень плохая привычка, так что даже не вздумайте начинать.

Стрелец

Попробуйте сегодня непривычный подход в общении с окружающими. Это поможет Вам не только не остаться без внимания, но и понятнее донести до слушателей свои мысли. Люди обычно обращают больше внимания на новое и необычное, так что если необходимо, чтобы они к Вам прислушались, подойдите к делу творчески. Используйте в своей речи рифмы, пение или сленговые выражения. Развлеките собеседников своими разговорами, и Вы произведете на них неизгладимое впечатление.

Козерог

Сегодня важную роль в достижении успеха будет играть работа в команде. Возможно, это и не самый быстрый способ довести дело до конца, однако он принесет Вам больше всего удовольствия. Если Вы можете сами выбирать людей в свою команду, то возьмите несколько таких, чьи взгляды отличатся от Ваших — таким образом, дело будет рассмотрено со всех возможных сторон. Вы достаточно умны, чтобы понимать: то, что некоторые люди не разделяют Вашего мнения, еще не означает, что они неправы.

Водолей

Есть множество возможностей для компромисса между Вашими желаниями и чьими-то еще, поэтому не нужно проявлять столько упрямства. Как только Вы забудете об эмоциях и посмотрите на ситуацию объективно, то сразу увидите, как решить вопрос, чтобы все стороны почувствовали себя победителями. Вы можете найти простейшее решение, всего лишь обозначив, чего Вы хотите, а чем готовы пожертвовать. Сейчас не время играть в запутанные игры.

Рыбы

Проявлять собственнические чувства по отношению к друзьям — очень плохая привычка. Если к Вашим друзьям приедут их старые приятели, и чтобы их увидеть, они попросят Вас перенести запланированную встречу, не обижайтесь. Если Вы начнете сомневаться в дружеских отношениях, то тем самым негативно повлияете на уверенность в себе. Давать свободу людям, которых Вы любите, легко, если Вы будете помнить, что они Вас ценят.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru