Гороскоп на выходные

ОВЕН: Вас будет распирать от желания разделать и властвовать, но надо взять себя в руки и признать, что мы живём в толерантном мире.

ТЕЛЕЦ: Если вы «уберёте» гордыню и пойдёте на компромисс, то ваши домашние будут счастливы и в семье наконец-то воцарится долгожданный мир и покой.

БЛИЗНЕЦЫ: Ветер в голове – признак хороших выходных. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

РАК: Побудьте «мягким и домашним» человеком, подарите любовь, которой у вас выше крыши, близким. Пусть они поймут, насколько важны для вас.

ЛЕВ: Единение с природой, взгляд внутрь себя, покой и тишина – составляющие успеха предстоящего уикенда.

ДЕВА: Вам предстоят рабочие выходные. Даже если в календарном плане уикенд, предстоит работа дома.

ВЕСЫ: Сбавьте обороты. Вихрем эмоций можно снести долго выстраиваемые личные отношения.

Вдох – выдох, счёт у уме – вот нехитрые приёмы, которые помогут «успокоить» вулкан страстей.

СКОРПИОН: звёзды настоятельно рекомендуют закинуть гаджеты на полку и насладится живым общением с друзьями и близкими.

СТРЕЛЕЦ: Займитесь онлайн-шоппингом. Он отвлечёт от бушующих внутри страстей и сбережёт нервные клетки близких.

КОЗЕРОГ: Запланируйте на ближайший уикенд поездку. Она будет удачной и принесет положительные эмоции.

ВОДОЛЕЙ: Вас ждут любовные перемены. Возможна встреча с будущим партнёром. Будьте чутки и внимательны. Следите за знаками.

РЫБЫ: Вас ожидает финансовая прибыль. Будьте аккуратны в телефонных переговорах, следите за интонацией. Вам кажется, что голос бодр, а собеседник считает, что вы говорите на повышенных тонах.