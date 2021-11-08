5.7 C
Рязань
Понедельник, 8 ноября, 2021
spot_img
На главнуюАкценты

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

7info7

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

ОВЕН: Васс ждёт контрастная насыщенная рабочая неделя.  Финансовая сфера в норме,  в личной жизни возможен лёгкий флирт,  подумайте заранее о планах на выходные – забронируйте домик на природе или  соберитесь в деревню.

ТЕЛЕЦ: «Под лежачий камень вода не течёт» — эта пословица про вас. Если будете активно вовлечены в деятельность, то неделя сложится удачно.  От вашей активности на этой неделе зависит не только ваше благополучие, но и финансовый успех коллег.

БЛИЗНЕЦЫ: Вам очень трудно войти в рабочий ритм после «ковиканикул». Но надо вытаскивать себя за хвост и приступать к активной деятельности.  Надеется можно только на себя.  Еду в клювике никто не принесёт.

РАК: На этой неделе вы полны творческих идей. Если в среду получится их реализовать, то в четверг и пятницу можете строить планы на уикенд и не сильно думать о работе.

ЛЕВ: Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня — девиз этой недели.  Иначе к пятнице вас накроет лавина документов и счетов. Так что чёткий план и своевременная реализация  — ваше всё.

ДЕВА: Интуиция – ваше всё. Слушайте внутренний голос, он не подведёт. Фантастические на первый взгляд идеи окажутся вполне жизнеспособными. Друзья и коллеги помогут их реализовать.

ВЕСЫ: Звезды советуют провести эту неделю в спокойном  темпе и не предпринимать лишних движений. От вашей суеты только нервы испортятся, а дело не сдвинется.  Поэтому наберитесь терпения  и ждите выходных.

СКОРПИОН: На этой неделе благоприятно складываются и рабочие и личные отношения. Сохраните гармонию и наслаждайтесь ситуацией.

КОЗЕРОГ: На этой неделе вы очень раздражительны. Проявите выдержку и терпение.

ВОДОЛЕЙ: Очень напряжённая неделя. Работать придётся много, но оно того стоит. К концу недели ждёт финансовое вознаграждение за труд.

РЫБЫ: На этой неделе уделите внимание личной жизни.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,817ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать