Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

ОВЕН: Васс ждёт контрастная насыщенная рабочая неделя. Финансовая сфера в норме, в личной жизни возможен лёгкий флирт, подумайте заранее о планах на выходные – забронируйте домик на природе или соберитесь в деревню.

ТЕЛЕЦ: «Под лежачий камень вода не течёт» — эта пословица про вас. Если будете активно вовлечены в деятельность, то неделя сложится удачно. От вашей активности на этой неделе зависит не только ваше благополучие, но и финансовый успех коллег.

БЛИЗНЕЦЫ: Вам очень трудно войти в рабочий ритм после «ковиканикул». Но надо вытаскивать себя за хвост и приступать к активной деятельности. Надеется можно только на себя. Еду в клювике никто не принесёт.

РАК: На этой неделе вы полны творческих идей. Если в среду получится их реализовать, то в четверг и пятницу можете строить планы на уикенд и не сильно думать о работе.

ЛЕВ: Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня — девиз этой недели. Иначе к пятнице вас накроет лавина документов и счетов. Так что чёткий план и своевременная реализация — ваше всё.

ДЕВА: Интуиция – ваше всё. Слушайте внутренний голос, он не подведёт. Фантастические на первый взгляд идеи окажутся вполне жизнеспособными. Друзья и коллеги помогут их реализовать.

ВЕСЫ: Звезды советуют провести эту неделю в спокойном темпе и не предпринимать лишних движений. От вашей суеты только нервы испортятся, а дело не сдвинется. Поэтому наберитесь терпения и ждите выходных.

СКОРПИОН: На этой неделе благоприятно складываются и рабочие и личные отношения. Сохраните гармонию и наслаждайтесь ситуацией.

КОЗЕРОГ: На этой неделе вы очень раздражительны. Проявите выдержку и терпение.

ВОДОЛЕЙ: Очень напряжённая неделя. Работать придётся много, но оно того стоит. К концу недели ждёт финансовое вознаграждение за труд.

РЫБЫ: На этой неделе уделите внимание личной жизни.