Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря для всех знаков зодиака

ОВЕН: Гороскоп советует Овну спокойно воспринимать критику со сторону руководства или коллег. Все ведет к переменам, подстраивайтесь под них заранее. Инициатива не будет наказуема, если проявите ее в любовных отношениях. Наберитесь смелости и позвоните партнеру первым. Если не хочется обзавестись новыми долгами, то обходите магазины стороной. Особенно, бутики.

ТЕЛЕЦ: Подберите комплекс витаминов, пропейте. Обратите внимание на то, что вы едите. Если хочется сохранить форму, то откажитесь от сладостей и соленостей. В личной жизни удастся обойти острые углы во взаимоотношениях с партнером. Как хорошо, что вы убрали знакомые «грабли» подальше.

БЛИЗНЕЦЫ: В личной жизни Близнецов произойдут грандиозные перемены. Катастрофически не хватает времени на то, чтобы доделать важную работу. Если руководство придерется по этому вопросу, то постарайтесь найти отмазку. Иначе, ситуация накалится до предела.

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РАК: Вы можете запросто свернуть горы, если на пути маячит крупная сумма денег. Потребляйте больше жидкости, это не угрожает здоровью. На этой неделе чересчур много конфликтных ситуаций, мелких недоразумений и ненужных встреч.

ЛЕВ: Лев еще раз убедится в том, что недостижимых целей не бывает. Все, что захотели, сбудется. В преддверье нового года, хочется все расставить по полочкам и навести порядок в голове. Неожиданная встреча может круто изменить судьбу. Как мало нужно для того, чтобы всерьез влюбиться.

ДЕВА: Окрыленными почувствуют себя творческие люди. Вам удастся перешагнуть барьер, который мешал получить желаемое. Придется потратиться на лекарства, косметические средства и прочие необходимые вещи.

ВЕСЫ: Все будет успешно воплощаться в жизнь. В любви магия творит чудеса. Удача ждет в деловой поездке, без сомнений собирайтесь в дорогу.

СКОРПИОН: Без аккуратности в делах ничего не достигнешь. На этой неделе будет мало времени для себя, придется углубиться в вопросы семьи и проблемы близких людей. Но если найдете «окно» в этом выходном, то отправляйтесь в парикмахерскую или на массаж.

СТРЕЛЕЦ: Возможно, что вам придется место дислокации, но это временно. Дальняя поездка, которую планировали ранее, сложится удачно. Лучше ведите размеренный образ жизни, не гоните вперед. Возможен срочный ремонт сантехники или покупка чего-то для дома.

КОЗЕРОГ: Технические задания приведут к успеху. Прибыль поступит именно после их реализации. Не будет причин для хандры и апатии, но в какой-то момент желание сбежать с работы все-таки появится.

ВОДОЛЕЙ: Будут раздражать мелочи, а держать себя руках никак не получается. Поступят новости, которые давно рассчитывали получить. Вот теперь все расставиться по местам.

РЫБЫ: Неделя трудовая только началась, а Рыбы будут мечтать о выходных днях. Придется слегка изменить модель своего поведения. Особенно, если вы окажитесь в новой компании или коллективе.

По материалам:astrorok.ru