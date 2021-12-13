Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря для всех знаков зодиака

Овен

На этой неделе вы будете склонны к творческому подходу при решении любой проблемы. Смотрите, как бы это не стало проблемой само по себе. В благородном порыве сделать жизнь прекраснее вы можете забыть о повседневной рутине и неотложных делах. Друзья или любимый человек могут в чем-то подвести вас, но не стоит на них сердиться, бывают всякие обстоятельства.

Телец

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Старайтесь быть мягче и гибче, а решительность и жесткость оставьте для других времен. В понедельник постарайтесь избегать конфликтов и недоразумений. Во вторник и в среду неудачи в каких-либо начинаниях будут свидетельствовать о том, что от этих проектов лучше отказаться, настаивать смысла нет. В пятницу и в выходные делайте все неторопливо и никуда не спешите, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов.

Близнецы

Эта неделя — удачное время для решительных действий, которые изменят устоявшийся порядок и позволят вам добиться важной цели. Искренность, доброта и щедрость принесут неожиданный успех. Вас ждут романтические свидания, интересные встречи и поездки. Ваши желания исполнятся, даже если они довольно фантастичны. Девиз на всю неделю: «Спокойствие и только спокойствие». Что бы ни случилось, ищите в этом позитив, он там точно есть.

Рак

Хватит так высоко летать в облаках, мечтая о несбыточном, лучше спуститесь на землю и найдите радость здесь. Вы можете добиться многого в профессиональной сфере. Не забывайте о данных обещаниях. В среду компромисс с вашей стороны может ограничить вашу свободу. В пятницу появится возможность избавиться от проблем с помощью новой информации.

Лев

Понедельник и вторник пройдут в размеренной спокойной обстановке, что позволит завершить хотя бы те дела, которые не терпят отлагательства. Начиная со среды, события начнут набирать скорость и потребуют напряжения сил. В четверг для вас могут появится блестящие перспективы и в делах, и личной жизни. Повышенная нагрузка покажется вам непосильной, но скоро вы почувствуете, как откроется второе дыхание. В выходные вы познакомитесь с новыми людьми.

Дева

Пора тщательно проанализировать свои действия и сделать соответствующие выводы, для этого вам понадобится собранность и целеустремленность. Если вы таким образом мобилизуете себя, то обстоятельства на работе сложатся благоприятно для подъема по карьерной лестнице. Вам наконец-то удастся совместить исполнение ваших духовных и материальных желаний. Четверг грозит ссорой с коллегой, другом или возлюбленным. В выходные дни могут произойти важные деловые встречи, так что не отказывайтесь обсудить рабочие моменты в неформальной обстановке. Постарайтесь выполнить просьбу детей.

Весы

На этой неделе желательно придерживаться определенной последовательности в делах, иначе может начаться хаос. Если в четверг до вас дойдет неприятная сплетня, игнорируйте ее и того, кто ее принес, не исключено, что вас пытаются поссорить с близким человеком. В воскресенье не отказывайтесь от приглашения на вечеринку, вам давно пора расслабиться и пообщаться с друзьями, да и новые знакомства могут оказаться весьма полезными.

Скорпион

На этой неделе очень многое будет зависеть от ваших решений и инициативы. Так что не бойтесь ее проявлять, что-то менять и добиваться того, что для вас действительно важно. Ваша карьера идет в гору, ваш авторитет растет, вам предложат занять руководящий пост.

Стрелец

Вам необходимо здраво подойти к разрешению сложившейся ситуации, в данный момент эмоции будут только мешать вам. Планы на работе могут меняться с точностью до наоборот, только не паникуйте. Ведь вы блестяще справитесь и с теми задачами, которые возникнут внезапно. Направьте свою энергию на личную жизнь. Только постарайтесь не переусердствовать с воспитанием детей. Наиболее благоприятным для вас днем будет пятница, неудачным — воскресенье.

Козерог

Вы энергичны и полны решимости довести начатое дело до конца. Загадайте желание, и, если оно искренне, то непременно сбудется. Наступает благоприятное время для перемен, если вы их не боитесь. Могут открыться новые возможности, используйте этот момент для полезных знакомств. Неделя благоприятна для налаживания нужных связей и заключения удачных сделок. Ближе к концу недели вы можете ощутить усталость. Однако в выходные возможны благоприятные изменения в судьбе. Проявите активность и доброжелательность. Вас могут озадачить семейные проблемы, но чем меньше вы суетитесь, тем больше времени останется для отдыха.

Водолей

В начале недели желательно поменьше болтать и больше делать, у вас появится возможность довести свою работу до совершенства. Вторник, скорее всего, окажется для вас интересным и творческим днем. В четверг будьте осторожны с нитью отношений с близкими людьми, она может легко порваться из-за самого мелкого недоразумения или резкого слова. В субботу не забудьте об отдыхе, хоть немного отвлекитесь от проблем.

Рыбы

Напряженная работа в начале недели грозит ослабить ваши силы, но финансовые перспективы станут для вас яснее и приятнее, что окупит все вложения. Однако хотя бы к пятнице стоит снизить темп и выкроить время для отдыха. Скрытые проблемы в личной жизни станут очевидными, и вы сможете что-то изменить. В субботу самое время сделать то, что вы давно себе обещали, но ранее не могли позволить. В воскресенье знания, которые собирались раньше, могут быть удачно приведены в стройную систему.

Источник: astrorok.ru