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Четверг, 29 июля, 2021
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Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 30 июля для всех знаков зодиака
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Овен: Молчание — золото. Эта пословица — девиз дня.  К вечеру станет понятно, почему лучше было промолчать

Телец: Сегодня  день, когда всё идёт «как по маслу». Дома -полная чаша, на работе — тишь и благодать.

Близнецы: Если предложат работу  — соглашайтесь.Сегодня отличный день для открытия новых горизонтов.

Рак: Сегодня тот день, когда лучше сделать два шага назад, чем один вперёд.

Лев: Если приболели — лучше отлежитесь дома. И будьте внимательны с документами, если всё-таки пойдёте на работу.

Дева: Сегодня важно быть в балансе и не предпринимать  решений сгоряча.

Весы: Отправиться сегодня в путь — это правильно выбранный вектор.

Скорпион: Сегодня главное — правильный настрой.  Если запрограммируйте себя на удачу, то день сложится по лучшему сценарию.

Стрелец: Сегодня можно вкладываться в проекты, ценные бумаги, бизнес. Всё приумножится

Козерог: Больше улыбайтесь и всё получится

Водолей: Если получится избежать встреч с родственниками, то лучше это сделать. Если встреча неизбежна, то лучше поменьше говорить и побольше молчать

Рыбы: Празднику быть, но при условии, что вы будете его организатором.

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