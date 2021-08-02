Гороскоп на 3 августа для всех знаков зодиака

Овен: Настройтесь на сложный день и проявите заботу о своём здоровье.
Телец: Любовь накроет с головой. Не сопротивляйтесь.
Близнецы: Предвидятся серьёзные растраты.
Рак: Покупки будут полезными, встречи судьбоносными, работа принесёт доход.
Лев: Темп — ключевое слово сегодняшнего дня.
Дева: До себя руки не дойдут, зато другим поможете
Весы: Лучшее средство от депрессии -работа.
Скорпион: Разрешите себе сегодня спонтанность и лёгкий бардак.
Стрелец: Быстрое принятие важных решений избавит от ряда серьёзных проблем.
Козерог: Соберите волю в кулак и не злитесь. завтра наступит новый день.
Водолей: Ваш девиз сегодня — импровизация.
Рыбы:Проживите день без споров и конфликтов.