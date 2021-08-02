Гороскоп на 3 августа для всех знаков зодиака

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Овен: Настройтесь на сложный день и проявите заботу о своём здоровье.

Телец: Любовь накроет с головой. Не сопротивляйтесь.

Близнецы: Предвидятся серьёзные растраты.

Рак: Покупки будут полезными, встречи судьбоносными, работа принесёт доход.

Лев: Темп — ключевое слово сегодняшнего дня.

Дева: До себя руки не дойдут, зато другим поможете

Весы: Лучшее средство от депрессии -работа.

Скорпион: Разрешите себе сегодня спонтанность и лёгкий бардак.

Стрелец: Быстрое принятие важных решений избавит от ряда серьёзных проблем.

Козерог: Соберите волю в кулак и не злитесь. завтра наступит новый день.

Водолей: Ваш девиз сегодня — импровизация.

Рыбы:Проживите день без споров и конфликтов.