Гороскоп на 27 июля для всех знаков зодиака

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Овен: Вы сегодня — один из героев Марвела. Спасаете людей и мир. А дома вы обычный человек. Снимите “маску” и помогайте родственникам выполнять обычную домашнюю работу.

Телец: Мечтать не вредно. Воспоминания увлекут вас и поднимут над землёй. Главное, вовремя опустится.

Близнецы: Будьте гибче. Иногда надо прогнуться под изменчивый мир во имя собственных целей.

Рак: Слушайте собеседника так внимательно, как только можете. Сделку лучше отменить.

Лев: Сегодня, несмотря на рабочий день, сосредоточьтесь на личных делах. Посвятите себя домашним хлопотам.

Дева: Сегодня прекрасный день. Слушайте внимательно окружающих — откроются новые горизонты. Аккуратнее с питанием.

Весы: Сегодня всё получится на работе и на ближайшее время будут решены финансовые вопросы.

Скорпион: 27 июля будет успешным, если следить за своими словами и действиями.

Стрелец: Сегодня вы наконец-то разобьете любовный узел и выйдете победителем. На работе попридержите язык за зубами.

Козерог: У вас всё сложится. С утра напишите план и следуйте ему.

Водолей: Звонок друга спасёт от скуки и тоски. Собирайте купальные принадлежности и вперёд за положительными эмоциями.

Рыба: Сегодня цвет настроения — жёлтый. А он, как известно цвет опасности. Будьте бдительны.