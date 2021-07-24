Гороскоп на 25 июля для всех знаков зодиака

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Овен: Слушайте сердце и внутренний голос. Правильные просьбы будут услышаны Вселенной.

Телец: Ваши мечты сегодня трансформируются в реальности.

Близнецы: Сегодня время работы над ошибками. Если всё исправить,то программа наладится.

Рак: Вас ждут посиделки с друзьями, разговоры по душам. От этого получите заряд на рабочую неделю.

Лев: Не пропустите мимо «вашу судьбу». Сегодня есть шанс её встретить.

Дева: Глаза открыли и уже устали. Это сегодня про вас. Но и поспите ещё часок — другой. В выходные можно.

Весы: Ваша опора- родственники и друзья. Не отказывайтесь от их помощи. Один в поле не воин.

Скорпион: В здоровом теле здоровый дух. Природа поможет вам. Процедуры на свежем воздухе — это то, что доктор прописал.

Стрелец: Отдых на природе пойдёт на пользу, если только это отдых по принципу ЗОЖ.

Козерог: Растворятся в любимом человеке можно, но не до конца.

Водолей: Вы почему то всех сегодня бесите. Спокойствие. «Нас бьют,а мы крепчаем».

Рыба: Телефонные звонки с утра не дают выйти из дома? Выключите смартфон. Не заходите в соцсети. И почувствуете, как силы возвращаются.