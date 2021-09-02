Гороскоп на 2 сентября

Овен: Начало учебного года является для вас проблемой, с распределением дополнительной нагрузки. Пока рассчитывайте только на себя .

Телец: Предложения по новой работе будут как нельзя кстати.

Близнецы:Сегодня сложный день. К вечеру вымотайтесь так, что захочется ноги протянуть на диване и не шевелиться.

Рак: Уйдите с головой в работу. В этом ваше спасение.

Лев: Вы сегодня — супер оратор. К вашим мыслям прислушаются.

Дева: Скандинавские палки сегодня не помешали бы. Будет очень много пеших маршрутов. Для здоровья полезно, но не забудьте об удобной обуви.

Весы: Долой оковы. Сегодня день для принятия решений, круто изменяющих вашу жизнь.

Скорпион: У вас всё поминается. Держите нос «по ветру», чтобы словить волну, а не накрыться ею.

Стрелец: Время «чистить пёрышки». Поход к дантисту, шоппинг и парикмахер — программа максимум 2 сентября.

Козерог: Сохраняйте хорошую мину при плохой игре. Сегодня это поможет не усугубить ситуацию.

Водолей: Предстоит романтический вечер. Начинайте готовится.

Рыба: Сегодня звёзды будут радовать вас тем, что стрелы Амура, наконец-то пронзят ваше «ледяное» сердце.