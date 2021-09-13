Гороскоп на 13 сентября для всех знаков зодиака

Овен: Понедельник — трудный день. Чтобы к вечеру не принимать сильное успокоительное, заварите в обед успокаивающий чай. Спокойствие, только спокойствие.
Телец: Понедельник 13 будет наполнен знаками. Воспринимайте их, как подсказки. Вечером приготовьте семейный ужин.
Близнецы: Слова к делу не пришьешь. Сегодня не стоит буквально воспринимать всё сказанное.
Рак: О деньгах думать не нужно, их нужно зарабатывать. Вот и займитесь этим вплотную.
Лев: Сегодня время отдавать — эмоции близкому человеку, деньги в салон красоты.
Дева: Предложение по работе поможет решить финансовые задачи.
Весы: Займитесь работой и доверьтесь и плывите по течению. Личные проблемы решаться сами собой.
Скорпион:Сегодня Вы наконец -то разобьёте «Гордиев узел», который долго был не по зубам.
Стрелец: Ваша работа — не ваша война, а всего лишь битва акционеров компании. Помните об этом.
Козерог: планирование — ключевое слов сегодняшнего дня.
Водолей: Если сегодня Вам поступит предложение о смене работы, то смело принимайте его. Всё сложится удачно.
Рыбы: Сегодня , после продолжительного периода нестабильности, у вас наконец-то всё разложится «по полочкам» и пазл соберется.