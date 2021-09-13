Гороскоп на 13 сентября для всех знаков зодиака

Овен: Понедельник — трудный день. Чтобы к вечеру не принимать сильное успокоительное, заварите в обед успокаивающий чай. Спокойствие, только спокойствие.

Телец: Понедельник 13 будет наполнен знаками. Воспринимайте их, как подсказки. Вечером приготовьте семейный ужин.

Близнецы: Слова к делу не пришьешь. Сегодня не стоит буквально воспринимать всё сказанное.

Рак: О деньгах думать не нужно, их нужно зарабатывать. Вот и займитесь этим вплотную.

Лев: Сегодня время отдавать — эмоции близкому человеку, деньги в салон красоты.

Дева: Предложение по работе поможет решить финансовые задачи.

Весы: Займитесь работой и доверьтесь и плывите по течению. Личные проблемы решаться сами собой.

Скорпион:Сегодня Вы наконец -то разобьёте «Гордиев узел», который долго был не по зубам.

Стрелец: Ваша работа — не ваша война, а всего лишь битва акционеров компании. Помните об этом.

Козерог: планирование — ключевое слов сегодняшнего дня.

Водолей: Если сегодня Вам поступит предложение о смене работы, то смело принимайте его. Всё сложится удачно.

Рыбы: Сегодня , после продолжительного периода нестабильности, у вас наконец-то всё разложится «по полочкам» и пазл соберется.