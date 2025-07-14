Понедельник, 14 июля, 2025
26.2 C
Рязань
Общество

Городской квартал «Манхэттен» — место, где рождаются новые тренды

Валерия Мединская

Кардинально новые архитектурные решения и интегрированный дизайн среды  — вдохновляющий проект девелоперской компании «Мармакс» уже значительно преобразил Рязань, став важным визуальным элементом среды.

Архитектура, которой хочется делиться

Городской квартал «Манхэттен» выделяется выразительной архитектурой с гармоничными фасадами и выверенными пропорциями, создавая ощущение свободы в самом сердце города. Переменная этажность, четкие геометрические линии, панорамное остекление, контрастные формы из современных материалов все это формирует неповторимый характер проекта. Динамичный, запоминающийся силуэт «Манхэттена» эффектно дополнил архитектурный облик Рязани и уже стал точкой притяжения блогеров, фотографов и контент-креаторов.

Городской квартал «Манхэттен» — место, где рождаются новые тренды Кардинально новые архитектурные решения и интегрированный дизайн среды  — вдохновляющий проект девелоперской компании «Мармакс» уже значительно преобразил Рязань, став важным визуальным элементом среды.

Пространство свободы, уюта и вдохновения

Двор-галерея в «Манхэттене» создан для тех, кто ценит живые эмоции. Здесь высажено более 25 видов растений хвойных и лиственных деревьев, кустарников и цветов, создающих живописные локации для отдыха и прогулок. В нем можно работать, собираться с друзьями, читать или заниматься спортом в воркаут-зоне. Современная архитектура гармонично сплетается с ландшафтным дизайном, делая двор узнаваемым и выразительным — в жизни и на фото, даже без фильтров.

Особое внимание уделено детской инфраструктуре: для маленьких резидентов и их друзей оборудованы интерактивные площадки с экологичными игровыми элементами. Это принципиально новый формат, где природная эстетика органично дополняет современный комфорт.

Городской квартал «Манхэттен» — место, где рождаются новые тренды Кардинально новые архитектурные решения и интегрированный дизайн среды  — вдохновляющий проект девелоперской компании «Мармакс» уже значительно преобразил Рязань, став важным визуальным элементом среды.

Дух динамичного города

Квартал «Манхэттен» воплотил ритм современного центра города: здесь нет места компромиссам, только высокое качество жизни и детально продуманная инфраструктура — от авторских лобби до коворкинга и закрытого фитнес-зала, где можно заниматься спортом в любое время.

Для шопинга и встреч с друзьями в городском квартале будет открыта торговая галерея с магазинами, салоном красоты, кафе, пекарнями и ресторанами. Здесь можно уделить время себе, встретиться с друзьями, пообедать с семьей и обязательно запечатлеть эти моменты на памятных снимках в уникальной локации. Именно так работают эффективные архитектурные решения, когда они дополняют образ жизни и создают пространство для самореализации.

Городской квартал «Манхэттен» — место, где рождаются новые тренды Кардинально новые архитектурные решения и интегрированный дизайн среды  — вдохновляющий проект девелоперской компании «Мармакс» уже значительно преобразил Рязань, став важным визуальным элементом среды.

«Манхэттен» — это гармоничная городская среда для жизни, где все продумано до мелочей. Здесь все под рукой и все значимо: стильная архитектура, зеленые зоны для отдыха и вдохновляющая атмосфера свободы и возможностей. В «Мармакс» мы создаем проекты, наполняя их смыслом и функциональностью для комфортной жизни резидентов и создавая точки притяжения для жителей города, — отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR компании «Мармакс».

Городской квартал «Манхэттен» — место, где рождаются новые тренды Кардинально новые архитектурные решения и интегрированный дизайн среды  — вдохновляющий проект девелоперской компании «Мармакс» уже значительно преобразил Рязань, став важным визуальным элементом среды.
Реклама: ООО "СЗ "Преображение", ИНН: 6234091205, erid: 2Vtzque3byy

Самые читаемые материалы

Общество

Град выпал в Рязанской области

В Рязанской области прошел сильнейший ураган. Местами выпал град. Местные жители делятся фотографиями последствий.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Новости России

Юрист назвала данные и файлы, которые крайне опасно хранить в телефоне

В случае, если ваш телефон украдут или взломают, ими могут воспользоваться злоумышленники.
Происшествия

Массовое ДТП стало причиной огромной пробки в Рязанской области

Судя по видео, столкнулись как минимум 4 автомобиля. Образовалась пробка, которая начинается с села Алеканово.
Новости России

Зеленский анонсировал удары ВСУ вглубь России

По его словам, Вооружённые силы Украины будут «делать всё возможное, чтобы перенести войну на территорию России».

Последние новости

Новости России

Avia.pro: в Подмосковье мигранты перекрыли дорогу военному транспорту

Мигранты перекрыли дорогу военному транспорту в Подмосковье, пишет телеграм-канал...
Общество

Скончалась акушер Рязанского перинатального центра Тамара Шевлякова

Ангел-хранитель для рожениц - такими словами вспоминают коллеги Тамару Валерьевну.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...
Происшествия

В массовом ДТП под Рязанью пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребёнок

Госавтоинспекция обнародовала подробности аварии.
Новости России

В Ярославле силовики и дружинники выстроили перед хостелом десятки мигрантов

Полицейские и дружинники провели совместный рейд и выстроили перед...
Происшествия

В центре Рязани обнаружены тайники с крупной партией наркотиков

В ходе операции были найдены три тайника с мефедроном общим весом более 300 граммов.
Новости России

В Шебекино при ударе ВСУ погиб легенда мотокросса Александр Ломакин

В результате попадания украинского снаряда в дом погиб легенда...
Происшествия

В Рязани инвалида-колясочника выкинули из троллейбуса, инцидентом заинтересовалась прокуратура

Инцидент произошёл на Касимовском шоссе.