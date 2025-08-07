Городской комфорт в загородной тишине: 5 причин переехать в резиденцию «Поляна» от «Мармакс»

Спокойная жизнь за городом вполне может сочетаться с развитой инфраструктурой в шаговой доступности. Современные продуктовые девелоперы эффективно совмещают плюсы загородной и городской жизни в своих проектах, продумывая решения и различные сценарии жизни уже на стадии выбора локации и проектирования. Наглядный пример — резиденция «Поляна» от девелоперской компании «Мармакс».

Здесь тихо и воздух чистый

Чаще всего люди переезжают за город ради благоприятной экологической обстановки и возможности наслаждаться природным ландшафтом вдали от шумных районов и промзон. Загородная жизнь предоставляет множество возможностей для активного отдыха: пробежек, велосипедных прогулок, рыбалки или зимних видов спорта.

Девелоперская компания «Мармакс» реализует проект загородной резиденции «Поляна» в 12 км от Рязани. Проект специально создается таким образом, чтобы подарить будущим резидентам тишину и спокойный ритм жизни за городом. При этом удачный выбор локации позволяет при необходимости быстро доехать до любого из районов Рязани.

Жизнь по своему сценарию

Уникальная особенность «Поляны» — разнообразие лотов, среди которых каждый резидент сможет выбрать подходящий для себя. Здесь есть квартиры, таунхаусы и 20 лимитированных домов с собственным патио.

«Таунхаусы — это своеобразный компромисс между ценой и максимальным уровнем комфорта: три этажа и собственная парковка, двор с лужайкой и лаундж-зоной, куда можно попасть прямо из гостиной на первом этаже. Резидентам, которые предпочитают функциональные планировки и благоустроенную дворовую территорию, идеально подойдут квартиры. Для ценителей проживания в индивидуальном доме мы предусмотрели в проекте лоты ИЖС», — рассказал Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».

Инфраструктура загородной резиденции

Развлекательные комплексы, турбаза с мини-зоопарком, Солотча с её достопримечательностями и прогулочными зонами, биатлонный и туристический комплексы с термами находятся в пределах 10 минут езды от резиденции «Поляна» и помогут разнообразить досуг резидентов.

Дворы в загородной резиденции «Поляна» закрытые, без машин, чтобы дети и взрослые проводили время дома в атмосфере уюта и приватности. В многоквартирных 4-этажных домах — небольшое количество квартир, благодаря чему соседи начнут быстро узнавать друг друга и в резиденции сформируется теплая добрососедская атмосфера.

Полноценная городская среда

Для жизни за городом важно, чтобы все необходимое для жизни было под рукой. В случае с резиденцией «Поляна» эта задача решена на 100% — здесь уже есть частная и государственная школы, торговые сети, кафе, рестораны, аптека, салон красоты, а также фитнес-центр в инфраструктуре проекта. Развитая социальная и коммерческая инфраструктуры формируют полноценную среду для комфортной жизни всей семьи.