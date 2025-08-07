Городской комфорт в загородной тишине: 5 причин переехать в резиденцию «Поляна» от «Мармакс»

Спокойная жизнь за городом вполне может сочетаться с развитой инфраструктурой в шаговой доступности. Современные продуктовые девелоперы эффективно совмещают плюсы загородной и городской жизни в своих проектах, продумывая решения и различные сценарии жизни уже на стадии выбора локации и проектирования. Наглядный пример — резиденция «Поляна» от девелоперской компании «Мармакс».
Здесь тихо и воздух чистый
Чаще всего люди переезжают за город ради благоприятной экологической обстановки и возможности наслаждаться природным ландшафтом вдали от шумных районов и промзон. Загородная жизнь предоставляет множество возможностей для активного отдыха: пробежек, велосипедных прогулок, рыбалки или зимних видов спорта.
Девелоперская компания «Мармакс» реализует проект загородной резиденции «Поляна» в 12 км от Рязани. Проект специально создается таким образом, чтобы подарить будущим резидентам тишину и спокойный ритм жизни за городом. При этом удачный выбор локации позволяет при необходимости быстро доехать до любого из районов Рязани.
Жизнь по своему сценарию
Уникальная особенность «Поляны» — разнообразие лотов, среди которых каждый резидент сможет выбрать подходящий для себя. Здесь есть квартиры, таунхаусы и 20 лимитированных домов с собственным патио.
Инфраструктура загородной резиденции
Развлекательные комплексы, турбаза с мини-зоопарком, Солотча с её достопримечательностями и прогулочными зонами, биатлонный и туристический комплексы с термами находятся в пределах 10 минут езды от резиденции «Поляна» и помогут разнообразить досуг резидентов.
Дворы в загородной резиденции «Поляна» закрытые, без машин, чтобы дети и взрослые проводили время дома в атмосфере уюта и приватности. В многоквартирных 4-этажных домах — небольшое количество квартир, благодаря чему соседи начнут быстро узнавать друг друга и в резиденции сформируется теплая добрососедская атмосфера.
Полноценная городская среда
Для жизни за городом важно, чтобы все необходимое для жизни было под рукой. В случае с резиденцией «Поляна» эта задача решена на 100% — здесь уже есть частная и государственная школы, торговые сети, кафе, рестораны, аптека, салон красоты, а также фитнес-центр в инфраструктуре проекта. Развитая социальная и коммерческая инфраструктуры формируют полноценную среду для комфортной жизни всей семьи.