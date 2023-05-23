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«Города и сёла будут рушиться»: в сети появилось ужасающее пророчество Ванги на 2023 год

7info7
предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube

Болгарская ясновидящая Ванга при жизни говорила о многих событиях, которые случились в итоге после её смерти. Но осталось ещё много предсказаний, которые пока не сбылись, но потихоньку начинают воплощаться в реальность. Одно из таких, недавно опубликованных в сети, касается мирового сообщества и испытаниях, которые в 2023 году выпадут на его долю.

В этот год города и сёла повсеместно будут рушиться от землетрясений и наводнений. Природные катаклизмы сотрясут землю и ужасающей чередой пронесутся по десяткам стран, передаёт Мойка78.

2023 год также станет годом, когда всё мировое сообщество строго разделится на бедных и богатых. Упоминала в своих предсказаниях Ванга и «уставшую Землю», которая больше не потерпит человеческого воздействия.

Произойдут ли стихийные бедствия в России, провидица не уточнила. Она очень любила Россию и считала нашу страну одной из величайших держав мира. Неоднократно Ванга говорила, что наше государство будет развиваться по своему особому историческому пути, но чтобы встать на этот путь, людям придётся претерпеть нешуточные испытания. По всей видимости, она имела в виду решение руководства страны о проведении специальной военной операции, жёсткие конфронтации России с Западом и многочисленные санкции, которые якобы должны дестабилизировать отечественную экономику.

Вспомним другие предсказания Ванги:

Легендарная провидица Ванга предсказывала создание тремя сёстрами — Россией, Украиной, Белоруссией — мощного славянского государства.

«…возникнет мощное славянское государство, в которое объединятся три славянские сестры — Россия, Белоруссия, Украина… И Греция туда войдёт, и Сербия, и Болгария…» Последним даже не надо будет выходить из Евросоюза, потому что «…Евросоюз развалится, Восток его задавит…»

Сколько на это потребуется времени, с какого периода начнётся объединение, мнения людей расходятся. Кто-то говорит о семи годах, кто-то о 25-30.

Ванга также увидела, что в 2023 году могут произойти события, которые для России и россиян могут стать поворотными.

В этот период, по словам ясновидящей, Россия может вернуть себе авторитет и проявить себя на международной арене. Но за счастливое будущее придется побороться и многим пожертвовать. Она обращала внимание конфликты между государствами, которые заберут много жизней. Десятки тысяч людей погибнут. А те кто, останется в живых, будут завидовать мёртвым.

А совсем недавно очень ярко прозвучало следующее пророчество:

– Страны, разделённые большой водой, втайне будут встречаться. Они станут решать, как покорить Россию, но Россия увидит их лица, и заговорщики будут разоблачены, – убеждала нас Ванга.

Это послание легендарной ведуньи подтверждает слова современных экстрасенсов: из бушующего на Украине конфликта Россия выйдет победителем.

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