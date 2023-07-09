Город Сочи пострадал от залпового ливня

Жительница поселка Разумное, попавшего под обстрел ВСУ, пожаловалась, что возле домов не убирают рухнувший снаряд, пишет «Бел.Ру».
По ее словам, боеприпас упал как раз на территорию ее домовладения. Убрать его обещали еще в субботу, но этого так и не произошло.
«Погодные условия ухудшаются, потом скажут, что нельзя извлечь, потому...
Суд вынес приговор жителю Воронежа, который избил знакомого и бросил его умирать в канализационном колодце, пишет «Мое Онлайн!».
Инцидент произошел 27 марта в квартире в Советском районе. По версии следствия, злоумышленник поругался в гостях с 29-летнем приятелем. В итоге потерпевший потерял сознание.
После этого нападавший достал пистолет, стал угрожать...
Жители Пензы раскритиковали поведение некоторых горожан возле главного городского фонтана, пишет портал «Пенза-Взгляд».
По словам очевидцев, многие стали разуваться и ходить без обуви в центре города.
«Что за пляж в центре города? Что это за ужас? Почему не разгоняют и не штрафуют?» – возмутился один из местных жителей.
На опубликованных...