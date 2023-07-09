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Город Сочи пострадал от залпового ливня

7info
Фото: vk.com/sochigov

В Хостинском районе Сочи устраняют последствия непогоды, сообщила городская администрация.

По данным мэрии, ночью 9 июля в городе прошёл залповый ливень, выпало 80 миллиметров осадков. Подтоплены дома, пострадали автомобили.

— В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, — сообщает городская администрация.

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