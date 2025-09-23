По данным Минобороны РФ, российские военные успешно продвигаются в Купянске. Как сообщается, из 8667 зданий в городе 5667 уже находятся под контролем российских сил.

Соединения группировки войск «Запад» взяли в «полукольцо» крупную группировку ВСУ, заблокировав её с севера и запада. Продолжается блокирование украинских сил с южной стороны. Среди заблокированных — боевики украинских формирований «Фрайкор», а также военнослужащие спецназа ГУР. Всего в окружении находятся до 700 человек, 250 из которых уже были уничтожены.

Потери и тактика

Минобороны РФ сообщает, что за последний месяц украинские войска, оборонявшие Купянск, понесли значительные потери:

более 1800 военнослужащих;

36 танков и другой бронетехники;

две пусковые установки РСЗО;

137 орудий полевой артиллерии и миномётов.

В ходе наступательных действий российские силы использовали комплексную тактику, которая включала взаимодействие штурмовых групп, разведки, артиллерии, беспилотников и средств РЭБ. Применялась также тактика «подземного десанта» через инженерные коммуникации.

Стратегическое значение Купянска

Купянск — крупный логистический и транспортный узел в Харьковской области. Через него проходят ключевые железнодорожные и автомобильные пути, которые используются для снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Город также имеет выгодное оборонительное положение, поскольку расположен на возвышенности и разделён рекой.

Украинские войска превратили Купянск в мощный укрепрайон, создав долговременные огневые точки в практически каждом здании и используя минные поля и железобетонные сооружения.

Контроль над Купянском позволит российским войскам развивать наступление вглубь Харьковской области в направлениях на Изюм и Чугуев. Кроме того, это открывает прямой путь на Волчанск, что позволит соединиться с войсками группировки «Север», наступающими с севера. Взятие города также позволит продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации по важной стратегической дороге, что, как утверждается, ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском.