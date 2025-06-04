Горностаевая моль атакует рязанские кустарники

В Рязани заметили горностаевую моль. Об этом сообщает «Центр защиты леса Рязанской области».

В нескольких районах Рязанской области специалисты обнаружили характерные паутинные коконы на кустарниках лиственных пород. Под защитой паутины кормятся гусеницы горностаевой моли. В зависимости от предпочитаемых кормовых пород различают черемуховую, яблоневую, ивовую и другие виды горностаевых молей.

Бабочки у них некрупные, 1,5-2 см в размахе крыльев, белые с черными точками, напоминающие рисунком горностаевые мантии королей, за что и получили свое название. Взрослые насекомые не представляют опасности для насаждений. Гусеницы длиной порядка 2 см, желтоватые с черными пятнами. Самая главная опасность – прожорливость гусениц, в процессе роста они объедают очень много зелени. Вспышки численности вполне обычное явление.

Обычно растения выдерживают нашествие гусениц, погибнуть могут только ослабленные экземпляры либо совсем молодые. Гусеницы сильно опутывают кустарники паутиной, отчего они приобретают неопрятный отталкивающий вид. Однако во второй половине лета листва восстановится, и эстетическая ценность насаждений не пострадает.