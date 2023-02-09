Четверг, 9 февраля, 2023
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«Горячую линию» по борьбе с гололёдом открыла ГК «Рязанский городской оператор»

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Изображение от Freepik

Группа компаний «Рязанский городской оператор» (в неё входят 9 крупных управляющих компаний, обслуживающих 767 многоквартирных домов в Рязани и Касимове) заявила об открытии «горячей линии» по борьбе с гололёдом и создании отдельной механизированной группы, которая максимально оперативно будет приходить на помощь дворникам.

– Погодные условия в этом году проверяют управляющие компании на прочность. Жалоб на гололёд, несвоевременную очистку пешеходных дорожек во дворах многоквартирных домов действительно много. Мы понимаем обоснованность критики и разделяем мнение губернатора Рязанской области П.В. Малкова о том, что управляющие компании должны меняться и работать более качественно, – говорится на сайте группы компаний.

Теперь, если жители считают, что управляющая кампания реагирует медленно и возникают проблемы с обратной связью, можно позвонить на отдельный номер горячей линии. С жалобами на состояние дворов и заявками на обработку участков от гололёда на придомовой территории можно обратиться ежедневно по будним дням по телефону +7 (920) 637-77-09 с 8:00 до 17:00.

Также заявки принимаются на мессенджеры Telegram и WhatsApp и на специально созданной странице ГК «РГО» в социальной сети ВКонтакте.

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