Горизонты возможностей и ритм города в новом жилом комплексе от компании «Мармакс»

Современный темп жизни оставляет все меньше времени на действительно важное: общение с близкими, полноценный отдых, спорт, личные цели и саморазвитие. Городской квартал «Манхэттен» — пример того, как городская среда вдохновляет и дарит свободу жить в собственном ритме.

Утренняя гармония как искусство

День в «Манхэттене» начинается с видов на рассвет над городом или пробуждающийся двор-сад. Высокие потолки и панорамные окна наполняют квартиру светом и воздухом, создавая особое настроение. Перед рабочим днем тренировка в фитнес-зоне комплекса или зоне воркаута поможет укрепить полезные привычки и станет ритуалом заботы о себе.

Продолжить утро чашкой кофе в уютной кофейне в городском квартале – значит просто спуститься на первый этаж дома. Здесь можно побыть наедине с собой, продумав планы на день, встретиться с друзьями за завтраком или обсудить деловые вопросы с партнерами.

Все под рукой, все рядом

В жилом квартале реализована концепция 5-минутного города – «Манхэттен» расположен в историческом центре Рязани с отличной транспортной доступностью, при этом в самом комплексе есть все необходимое. Для тех, кто работает в гибком графике, удобный коворкинг, где можно сосредоточиться и проводить рабочие встречи. Зона WI-FI охватывает всю территорию комплекса, включая уютные лобби и паркинг.

Часть пространства городского квартала – торговая галерея с магазинами, салон красоты, кафе, пекарни и рестораны. Здесь позаботиться о себе, встретиться с друзьями, пообедать с семьей можно, не покидая квартал.

Больше комфорта – меньше стресса

Жить в «Манхэттене» – день за днем открывать новые детали – в дизайне парковой зоны или архитектуре, чувствовать дыхание квартала, наслаждаться уникальным ландшафтным пространством весь год, не переживая о безопасности. Даже погодные условия не нарушат зону комфорта: благодаря подземному паркингу можно сесть в свой автомобиль утром, не выходя из дома, и не тратить время на поиск парковочного места после насыщенного дня.

Все бытовые вопросы в квартале решаются через мобильное приложение: заявки в управляющую компанию, оплата ЖКУ, уведомления – без очередей и визитов в офис.

Время для себя и близких

Когда инфраструктура создана с заботой, вечер можно посвятить общению, а не быту. Прогулка во дворе-галерее, тренировка на свежем воздухе, время с детьми, чтение в лаундж-зоне или встреча с друзьями в бильярдной в соседском центре, — вы сами выбираете, как провести время с пользой.

Фото: «Мармакс»

«Концепция 5-минутного города, когда все необходимое находится в шаговой доступности для резидентов, стала одним из главных принципов в реализации проектов «Мармакс». Мы уверены, что грамотно организованная городская среда способна трансформировать повседневную жизнь, формировать принципиально новое отношение к пространству вокруг и менять сознание людей, создавая возможности для развития. В наших проектах мы последовательно воплощаем идею создания пространств, наполненных смыслом и функциональностью в каждой детали», – отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».