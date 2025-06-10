Вторник, 10 июня, 2025
19.2 C
Рязань
Фото: «Мармакс»
Акценты

Горизонты возможностей и ритм города в новом жилом комплексе от компании «Мармакс»

Алексей Самохин

Современный темп жизни оставляет все меньше времени на действительно важное: общение с близкими, полноценный отдых, спорт, личные цели и саморазвитие.  Городской квартал «Манхэттен» — пример того, как городская среда вдохновляет и дарит свободу жить в собственном ритме.

Утренняя гармония как искусство

День в «Манхэттене» начинается с видов на рассвет над городом или пробуждающийся двор-сад. Высокие потолки и панорамные окна наполняют квартиру светом и воздухом, создавая особое настроение. Перед рабочим днем тренировка в фитнес-зоне комплекса или зоне воркаута поможет укрепить полезные привычки и станет ритуалом заботы о себе.

Продолжить утро чашкой кофе в уютной кофейне в городском квартале – значит просто спуститься на первый этаж дома. Здесь можно побыть наедине с собой, продумав планы на день, встретиться с друзьями за завтраком или обсудить деловые вопросы с партнерами.

Все под рукой, все рядом

В жилом квартале реализована концепция 5-минутного города – «Манхэттен» расположен в историческом центре Рязани с отличной транспортной доступностью, при этом в самом комплексе есть все необходимое. Для тех, кто работает в гибком графике, удобный коворкинг, где можно сосредоточиться и проводить рабочие встречи. Зона WI-FI охватывает всю территорию комплекса, включая уютные лобби и паркинг.

Горизонты возможностей и ритм города в новом жилом комплексе от компании «Мармакс» Один день в «Манхэттене»: в гармонии с городом

Часть пространства городского квартала – торговая галерея с магазинами, салон красоты, кафе, пекарни и рестораны. Здесь позаботиться о себе, встретиться с друзьями, пообедать с семьей можно, не покидая квартал.

Больше комфорта – меньше стресса

Жить в «Манхэттене» – день за днем открывать новые детали – в дизайне парковой зоны или архитектуре, чувствовать дыхание квартала, наслаждаться уникальным ландшафтным пространством весь год, не переживая о безопасности. Даже погодные условия не нарушат зону комфорта: благодаря подземному паркингу можно сесть в свой автомобиль утром, не выходя из дома, и не тратить время на поиск парковочного места после насыщенного дня.

Все бытовые вопросы в квартале решаются через мобильное приложение: заявки в управляющую компанию, оплата ЖКУ, уведомления – без очередей и визитов в офис.

Время для себя и близких

Когда инфраструктура создана с заботой, вечер можно посвятить общению, а не быту. Прогулка во дворе-галерее, тренировка на свежем воздухе, время с детьми, чтение в лаундж-зоне или встреча с друзьями в бильярдной в соседском центре, — вы сами выбираете, как провести время с пользой.

Горизонты возможностей и ритм города в новом жилом комплексе от компании «Мармакс» Один день в «Манхэттене»: в гармонии с городом
Фото: «Мармакс»

«Концепция 5-минутного города, когда все необходимое находится в шаговой доступности для резидентов, стала одним из главных принципов в реализации проектов «Мармакс». Мы уверены, что грамотно организованная городская среда способна трансформировать повседневную жизнь, формировать принципиально новое отношение к пространству вокруг и менять сознание людей, создавая возможности для развития. В наших проектах мы последовательно воплощаем идею создания пространств, наполненных смыслом и функциональностью в каждой детали», – отмечает Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Реклама: СЗ «Преображение», ИНН: 6234091205, erid: 2VtzqvYCLLD

Самые читаемые материалы

Происшествия

Три человека погибли, один получил многочисленные переломы: ДТП в Рязанской области

В ДТП погибли 3 человека, еще один получил многочисленные переломы рук и ног.
Интересное

Нумерологи назвали «нехорошие» номера квартир. А ваша — в списке?

Нумерологи бьют тревогу: некоторые номера квартир, по их мнению, таят в себе скрытую угрозу, превращая уютное жилище в рассадник болезней и несчастий.
Администрация

Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году

На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Новости России

«МК»: Россия пойдет на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных

Минобороны России может пойти на беспрецедентный шаг из-за отказа...
Общество

16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.

Последние новости

Правительство

«Народный контроль» проверил спортшколу «Локомотив»

«Народный контроль» оценил территорию и состояние здания, стадион, внутренние помещения, качество услуг. В числе положительных моментов были отмечены: наличие урн, парковок, шлагбаума, работающее видеонаблюдение.
Происшествия

Наркоторговца с приятелем наркоманом задержали в центре Рязани

Подозреваемые были задержаны около площади Победы. При личном досмотре у каждого из них были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком.
Транспорт и дороги

Благодаря нацпроекту Рязань получит ещё 14 троллейбусов

Павел Малков подчеркнул, что региональный автопарк автобусов и троллейбусов серьезно обновился благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Новости России

Атака будет внезапной: эксперт рассказал об ударе «Орешником» по Украине

Кроме "Орешника", у России есть и другое неядерное оружие. Летняя кампания уже началась и продолжается
Новости России

Официально: Ночью нанесён массированный удар по Киеву

Атаке подверглись предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности
Новости России

В Госдуме обсуждают повышение НДФЛ до 35% для одной категории россиян

Речь идёт не о всеобщем повышении налогов, а только о введении более высокой ставки для сверхвысоких доходов.
Общество

Студенты из Рязанской области стали дипломантами Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

В этом году в ней приняли участие 185 610 студентов из 89 регионов страны, соревнуясь в 71 направлении.
Власть и политика

Рязанские единороссы сформировали список на выборах в Рязанскую облдуму

Общеегиональную тройку возглавил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии Павел Малков.