«Горели дома»: брянцы рассказали о тяжелой ночи под ударами ВСУ

Жители Брянской области пережили тяжелую ночь с пятницы на субботу под ударами украинских беспилотников, пишут «Брянские новости».

Атаки противника начались еще днем

7 марта, когда брянцы стали сообщать об атаках на приграничные районы. Серьезно пострадало село Большое Хоромное Климовского района.

«Дома горели каждый день, теперь уже догорает то, что осталось», — отметил очевидец.

Также, по данным издания, серьезный ущерб фиксируют жители Зернова, Селечни и Новой Погощи Суземского района.

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Губернатор Александр Богомаз сообщал, что российские военные уничтожили 12 беспилотников за это время.