«Горели дома»: брянцы рассказали о тяжелой ночи под ударами ВСУ

Жители Брянской области пережили тяжелую ночь с пятницы на субботу под ударами украинских беспилотников, пишут «Брянские новости».
Атаки противника начались еще днем
7 марта, когда брянцы стали сообщать об атаках на приграничные районы. Серьезно пострадало село Большое Хоромное Климовского района.
Также, по данным издания, серьезный ущерб фиксируют жители Зернова, Селечни и Новой Погощи Суземского района.
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Губернатор Александр Богомаз сообщал, что российские военные уничтожили 12 беспилотников за это время.