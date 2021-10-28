Гордума установила условия приватизации ряда нежилых помещений

В четверг, 28 октября, Рязанская городская Дума установила условия приватизации и продажи ряда нежилых помещений. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Одобрена передача в аренду нежилых помещений в доме № 50а по ул. Вознесенской некоммерческой организации «Центр развития шахматного спорта». На базе центра планируется организовать занятия со школьниками и взрослым населением различного уровня подготовки.

Кроме того, депутаты поддержали решение о передаче из муниципальной в государственную собственность здания бывшего склада на ул. Каширина, в котором предполагается разместить архив МФЦ.

Принято решение о корректировке Положения о порядке внесения изменений в Генеральный план города Рязани. Муниципальный правовой акт приводится в соответствие с градостроительным законодательством Российской Федерации.

В частности, определены особенности внесения изменений в Генеральный план, требуемые для реализации решения о комплексном развитии территории. В соответствии с поправками в данном случае не требуется решение главы администрации о подготовке предложений о внесении в Генеральный план изменений; изменения должны быть внесены в срок не позднее девяноста дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития