Гордума согласовала кредиты двум рязанским муниципальным предприятиям

В четверг, 28 апреля, на заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали две сделки муниципальных предприятий Рязани. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

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МП «Водоканал» возьмет кредит на сумму 60 млн. рублей сроком на 36 месяцев путем заключения кредитного договора с ООО «Живаго банк».

Еще одну сделку заключит МУП «Управление капитального строительства города Рязани». В целях исполнения обязательств по договору на оказание услуг по строительному контролю в многоквартирных домах Рязанской области учреждению согласовано совершение сделки по заключению с Банком ЗЕНИТ договора предоставления банковских гарантий на сумму 1 млн. 43 тыс. рублей с вознаграждением гаранта в сумме 27 тыс. рублей.