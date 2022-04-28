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Четверг, 28 апреля, 2022

Гордума согласовала кредиты двум рязанским муниципальным предприятиям

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Гордума согласовала кредиты двум рязанским муниципальным предприятиям

7info

В четверг, 28 апреля, на заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали две сделки муниципальных предприятий Рязани. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

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МП «Водоканал» возьмет кредит на сумму 60 млн. рублей сроком на 36 месяцев путем заключения кредитного договора с ООО «Живаго банк».

Еще одну сделку заключит МУП «Управление капитального строительства города Рязани». В целях исполнения обязательств по договору на оказание услуг по строительному контролю в многоквартирных домах Рязанской области учреждению согласовано совершение сделки по заключению с Банком ЗЕНИТ договора предоставления банковских гарантий на сумму 1 млн. 43 тыс. рублей с вознаграждением гаранта в сумме 27 тыс. рублей.

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