Гордума изменила Генплан Рязани для застройки территории ЖБИ-8

На заседании Рязанской городской Думы 28 апреля депутаты утвердили изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

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Речь идет о территории в границах улиц Чкалова, Высоковольтная, Весенняя и Островского. Участок общей площадью 5,3 га расположен в функциональных зонах промышленных предприятий и коммунально-складских организаций и в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. Здесь находятся цеха неработающего железобетонного комбината-8.

Депутаты приняли решение отнести данную территорию к зоне застройки многоэтажными жилыми домами и определить территорию, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию.

По словам представителей городской администрации, это первый подобный опыт в Рязани. Договор рассчитан на 7 лет: заявители планируют построить многоэтажные жилые дома, детские и спортивные площадки, благоустроить придомовые территории, провести озеленение и создать пешеходный бульвар на улице Чкалова. За свой счет согласно договору заявители обязуются построить детский сад на 80 мест, который затем будет передан в муниципальную собственность.

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Ранее вопросы были рассмотрены за заседании профильного комитета, а строительство сада обсуждалось на совещании у главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой.