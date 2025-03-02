«Гончарную сказку Скопина» благоустроят за 134 миллиона рублей

В центре Скопина благоустроят общественную территорию. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Тендер подразумевает благоустройство «Гончарной сказки Скопина» на площади Красной, улицах Ленина и Советской. Подрядчик будет обязан создать спортивную зону, уличный театр, оформить входную группу на стадион «Труд». На улице Ленина нужно установить навес над пешеходной зоной, установить павильоны для ярмарок и других общественных мероприятий.

Вдоль тротуаров установить скульптуры, посвященные скопинскому гончарному искусству. Работы планируют завершить до конца сентября 2025 года. Максимальная стоимость проекта — 134 миллиона рублей.